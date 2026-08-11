Dos adolescentes víctimas de reclutamiento forzado que desaparecieron en Tlajomulco desde el 27 de julio pasado fueron rescatados por autoridades federales en el estado de Guerrero y están en proceso de regresar con sus familias.

Sin dar mayores detalles del caso la Fiscalía de Jalisco confirmó que los menores –identificados con las iniciales iniciales B.S.A.G y H.F.– fueron localizados en buen estado de salud en la cabecera municipal de Zirándaro, Guerrero, donde fueron resguardados por policías municipales.

Sin embargo, después de que se difundió la información oficial el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco indicó que ambos fueron víctimas de reclutamiento forzado y rescatados “gracias a una llamada anónima que proporcionó información precisa y oportuna sobre su ubicación”.

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El colectivo señaló que después de recibir el reporte se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Centro de Mando Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, que coordinó la operación de rescate con la Guardia Nacional.

“Cuando la información se atiende con urgencia, coordinación y voluntad institucional, el rescate puede lograrse; cuando la respuesta se retrasa, las posibilidades de salvar una vida disminuyen”, señaló el colectivo.

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Los integrantes de Guerreros Buscadores hicieron un llamado a las autoridades, en particular a las del estado de Jalisco, “para que actúen de manera inmediata cada vez que una familia entregue información sobre una persona desaparecida o una posible víctima de reclutamiento forzado”.

dmrr