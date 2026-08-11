Este martes se anunció la sorpresiva salida de Fede Vigevani de “La Casa de los Famosos México”, después de permanecer dos semanas dentro del reality como infiltrado y cumplir distintas misiones asignadas por La Jefa y el público.

Tras ser llamado al confesionario, el creador de contenido recibió la noticia de que había llegado el momento de abandonar la casa, luego de completar las pruebas que formaban parte de su participación especial.

“Llegó el momento, socio. Disfruté muchísimo tenerte en mi casa, en la complicidad que tuvimos con el público. Yo también me emociono, Fede”, le dijo La Jefa.

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Fede revela su secreto a los habitantes

Después de recibir la noticia, los habitantes fueron llamados al jardín, donde Fede les reveló que su salida estaba contemplada desde el principio y que su participación como infiltrado había sido pactada.

Entre lágrimas, el influencer pidió a sus compañeros que no lo consideraran un traidor, pues su presencia dentro de la casa siempre tuvo una fecha de finalización.

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“Desde el principio estuvo pactado, la gente de afuera ya lo sabe y nada. Perdón, no quiero que me vean como un traidor. Así lo pacté desde el principio, ya me voy”, explicó.

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La confesión provocó un momento emotivo entre los habitantes, quienes se acercaron a despedirse de Fede. Arantza Ruiz y Luis Chaparro, con quienes desarrolló una amistad durante su estancia, fueron algunos de los primeros en abrazarlo.

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Posteriormente, Fede se despidió uno por uno de los habitantes antes de abandonar la casa.

Fede le regala la camioneta a Karina Torres

Uno de los momentos más inesperados de su salida ocurrió cuando Fede cumplió la promesa que había hecho después de ganar la primera prueba del líder: regalar la camioneta que obtuvo como premio.

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El influencer eligió a Karina Torres para entregarle el vehículo y la invitó a subir para darle la noticia.

“Cuando gané la prueba del líder, yo pedí que quería regalarte este auto porque te lo mereces y porque eres una persona increíble. Siento que todo te lo mereces mucho más que yo y te lo quiero dar”, le dijo.

Karina recibió el regalo entre sorpresa y emoción y abrazó al influencer.

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“No mames, bebé. Muchas gracias a ti”, respondió la habitante.

Después del momento, Karina regresó a “La Casa de los Famosos” mientras Fede continuó con su despedida.

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Fede también dejó dulces a sus compañeros

Antes de abandonar definitivamente el reality, el influencer preparó otra sorpresa para los habitantes: les dejó dulces como recuerdo de su paso por la casa.

“Antes de irme, voy a dejarles un regalo a todos mis compañeros de la casa. Voy a dejarles unos dulces porque vi que a muchos les gustaron mucho. Entonces vamos a entrar al almacén, voy a golpear en la puerta y me voy a ir corriendo”, explicó.

Con esta salida, Fede Vigevani concluyó su participación como infiltrado de “La Casa de los Famosos México”, donde durante dos semanas convivió con los habitantes, realizó misiones y terminó convirtiéndose en uno de los participantes más queridos dentro de la casa.

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