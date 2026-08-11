Chad “N”, ciudadano norteamericano, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio calificado cometido con ventaja, relacionado con el ataque del pasado 4 de agosto cuando sustrajo a su hijo.

La jueza Dorian Martínez consideró suficientes los elementos presentados para que continúe el proceso en su contra, por lo que además determinó como medida cautelar la prisión preventiva.

En la audiencia, Chad “N” pidió a la jueza si podía tener un área verde para caminar porque se sentía “muy encerrado” en el Centro de Reinserción Social de Saltillo.

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La defensa argumentó que Chad presenta problemas de salud mental, por lo que trató de evitar la vinculación a proceso en la audiencia de la causa penal 547/2026 que concluyó después de las 7 de la tarde.

Los abogados señalaron que Chad “N” presenta síntomas de estrés postraumático relacionados con su paso por la milicia estadounidense, pues fue parte de la US Navy de 2012 a 2015.

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Inclusive estuvo presente la madre de Chad, quien presentó documentos relacionados con su baja de la Marina de los Estados Unidos.

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Sin embargo, la jueza no consideró suficientes los argumentos. El Ministerio Público solicitó seis meses para completar la investigación, periodo que concluirá el 12 de febrero de 2027.

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Las víctimas de Chad “N” son Ana Laura de León Morín, Emmanuel Montero y Jaqueline Mora de León, mientras Litzy Mora de León resultó gravemente herida.

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