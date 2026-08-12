Después de la salida de Fede Vigevani, el público tomó una nueva decisión en “La Casa de los Famosos México”: Mariana Ochoa regresará a la competencia, mientras que Ximena Herrera quedó fuera del reality tras no obtener los votos suficientes.

Durante la gala, Diego de Erice fue el encargado de anunciar el resultado de la votación, en la que se registraron alrededor de 5.5 millones de votos entre ambas exparticipantes.

“Mariana. Eres tú. Eres tú quien en este momento regresa a ‘La Casa de los Famosos México’ como competidora en esta cuarta temporada”, anunció el conductor.

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Al conocer el resultado, Mariana Ochoa y Ximena Herrera se despidieron con un breve abrazo antes de tomar caminos diferentes. El encuentro, aunque duró apenas unos segundos, mostró la emoción de ambas después de haber compartido el aislamiento de “El Exilio”.

Mariana vuelve a la casa

El regreso de Mariana ocurrió de manera sorpresiva para los habitantes. El timbre del jardín sonó y, cuando se abrió la puerta, la exintegrante de OV7 apareció nuevamente frente a sus compañeros.

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Ochoa entró cargando una licuadora, uno de los objetos que llevó consigo en su regreso a la competencia, y posteriormente se reencontró con los habitantes.

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“¡Ay, los extrañé! Sí, sí, sí. No, no duden. Siéntanse muy orgullosos”, fueron algunas de sus primeras palabras.

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La producción también preparó un brindis especial para celebrar el regreso de Mariana y despedir a Fede Vigevani, quien terminó su participación como infiltrado después de dos semanas dentro del reality.

¿Mariana podrá nominar esta semana?

Como parte de las condiciones de su regreso, Mariana Ochoa tendrá un beneficio especial durante esta semana: no podrá nominar ni podrá ser nominada.

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De esta manera, la producción le otorgó una especie de periodo de adaptación para reincorporarse a la convivencia y conocer cómo cambiaron las alianzas durante el tiempo que permaneció fuera de la casa.

Mientras tanto, Ximena Herrera se convirtió en la primera eliminada definitiva de “La Casa de los Famosos México”, luego de haber tenido una segunda oportunidad en “El Exilio”.

Mariana revela qué pasa afuera de la casa

Durante su reencuentro con los habitantes, Mariana también compartió algunas impresiones sobre lo que ocurre fuera del reality y aseguró que el público está siguiendo de cerca a los participantes.

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“Sí, la gente está chida, chida, chida. Chida, pendiente, pues quieren conocer más de cada uno”, comentó.

La información dejó a los habitantes en shock sobre lo que sucede en el exterior, mientras Mariana comienza una nueva etapa dentro de la competencia con la posibilidad de reconstruir alianzas y desarrollar una estrategia diferente a la que tuvo durante su primera semana.

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Ahora, con su regreso, Mariana Ochoa tendrá que demostrar que esta segunda oportunidad puede convertirse en su boleto para avanzar hasta la final de “La Casa de los Famosos México”.

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