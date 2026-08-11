Rod Stewart tendrá que hacer una pausa en su gira de despedida, "The Final Run", tras someterse a un delicado procedimiento médico.

La noticia fue dada a conocer esta tarde, a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales del artista, donde se reveló que se encuentra bien, estable y retomando su vida diaria.

"Sir Rod Stewart se sometió con éxito a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Los médicos están satisfechos con su recuperación y Rod se encuentra muy bien; incluso, ya retomó sus actividades cotidianas", se lee en el mensaje.

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Sin embargo, aunque su evolución es favorable, por indicación médica, el británico deberá tomarse al menos un mes para recuperarse por completo, por lo que se vio obligado a cancelar varias de sus próximas presentaciones.

"Se tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse plenamente antes de regresar a los escenarios. Desafortunadamente, esto significa que no podrá continuar con las fechas de su actual gira".

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Aunque en el texto no se detallan las fechas afectadas, podrían estar las programas en México para el próximo mes de septiembre.

Stewart había anunciado tres conciertos en el país: el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 de septiembre en Guadalajara y el 13 de septiembre en la Ciudad de México.

Hasta el momento, las páginas de OCESA y Ticketmaster no han reportado ningún cambio, por lo que seguirían en pie. Sin embargo, la recomendación es esperar la información de los promotores y recintos oficiales para los respectivos reembolsos.