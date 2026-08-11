Al interior del Toluca, son conscientes de que no dependen de sí mismos para avanzar a la próxima ronda de la Leagues Cup, pero también de que necesitan vencer al FC Dallas para mantener vivas sus esperanzas.

"Tenemos mucha sed de venganza para el partido de mañana (hoy), sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que cerrar de la mejor manera con nuestra afición, tratar de dar nuestro 100% en la cancha y salir a ganarlo", declaró Jesús Gallardo.

El lateral izquierdo mexicano aseguró que el equipo escarlata no claudicará en su objetivo de "luchar hasta el final para buscar el campeonato" y tratará de aprovechar la ventaja de la localía para quedarse con los tres puntos.

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"Va a ser un partido muy intenso, [pero] a todos los equipos de la Liga local y de la MLS les ha costado muchísimo enfrentarnos aquí en casa, obviamente, por nuestra afición que se hace sentir, así que queremos hacer un buen partido, salir con la cara alta y ganar", señaló.

Respecto a las constantes críticas que ha recibido el formato de la Leagues Cup, por parte de algunos integrantes del futbol mexicano, el tres veces mundialista prefiere "no poner excusas" y enfocarse en "jugar y dar el 100%" por la actividad que más le gusta hacer.

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"A mí no me gustan los pretextos, no sé si es injusto o no. A mí me encanta jugar, no pienso en los vuelos o en las concentraciones, lo que quiero es competir y ganar. Es a lo que nos dedicamos, lo que nos gusta hacer, por eso quisimos jugar futbol y, si así nos toca, tenemos que respetar y aguantar", compartió su opinión Jesús Gallardo.

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