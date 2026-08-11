Después de varios meses de incertidumbre y poca actividad debido a los problemas que enfrentó con el San Diego FC, Hirving "Chucky" Lozano puso fin a esa etapa de su carrera para comenzar un nuevo capítulo en la MLS, al ser presentado oficialmente como jugador del LA Galaxy.

El movimiento representa una oportunidad inmejorable para que el atacante mexicano recupere protagonismo y vuelva a demostrar la calidad que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de su generación. Además, significa una revancha personal para el exjugador del Pachuca, quien vio reducidas sus opciones de regresar a la Selección Mexicana durante el proceso encabezado por Javier Aguirre.

Lee también Turco Mohamed lanza advertencia al FC Dallas previo a su duelo en Leagues Cup: "Toluca es totalmente favorito"

Con el ánimo renovado y decidido a recuperar su mejor versión, Lozano no ocultó su deseo de volver a vestir la camiseta del Tricolor, ahora bajo la dirección de Rafael Márquez. En una entrevista reciente, el atacante reconoció que todavía no ha tenido contacto con el exdefensor del Barcelona, pero dejó claro que está listo para ser considerado nuevamente.

"En este momento no he tenido ningún acercamiento con Rafa. Yo siempre estoy abierto a estar dentro de la selección. Me encanta, me fascina. Siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la selección y representar a México. Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática con él", mencionó.

Lee también Gennaro Gattuso manda indirecta a Santiago Giménez: "Aquí debe venir gente que tenga ganas"

[Publicidad]

Lozano, quien espera pronto debutar en la temporada, agradeció a su nuevo equipo por tener la oportunidad de jugar al futbol, asegurando que dejará todo en la cancha.

"Es maravilloso. Volver a jugar es algo único. El futbol es mi vida. Lo he hecho desde los cinco años y volver a retomar el futbol creo que es algo increíble", finalizó.