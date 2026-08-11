Una de las grandes incógnitas de este mercado de pases en Europa es ver dónde continuará su carrera el delantero mexicano Santiago Giménez; a día de hoy se desconoce si seguirá con el AC Milan o si buscará oportunidades en otros equipos. En las últimas horas, equipos como Lazio y Porto han sido los más interesados en sus servicios, aunque el director técnico de los primeros mencionados, Gennaro Gattuso, ya le dejó un mensaje.

El conjunto de la capital italiana fue el primero en mostrar su interés por el Bebote, pero en las últimas horas trascendió que el equipo portugués ya tendría negociaciones avanzadas por el mexicano, situación que fue presentada a Gattuso en conferencia de prensa y provocó su reacción.

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“Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. Yo no estoy acostumbrado a convencer a los jugadores”, respondió fiel a su estilo directo el exjugador italiano.

“En el futbol no se puede prometer nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que necesitamos este año. De lo contrario es inútil”, agregó.

En caso de que Santiago abandone el club rossonero, sería en calidad de préstamo, seguramente con opción de compra. Por ahora, no hay nada oficial.

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