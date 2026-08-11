Con la fase de grupos de la Leagues Cup cerca de llegar a su fin y varios equipos de la Liga MX ya eliminados, cada vez son más las voces dentro del futbol mexicano que señalan las dificultades que implica disputar el torneo. Los largos desplazamientos, la carga física acumulada y el poco tiempo de recuperación entre partidos se han convertido en algunos de los principales motivos de inconformidad.

El más reciente en sumarse a las críticas fue Gerardo Espinoza, entrenador del Club Puebla, quien en la previa del último compromiso de La Franja en territorio estadounidense expresó su descontento por las condiciones en las que compiten los clubes mexicanos.

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El estratega poblano consideró que existe una clara desventaja para los equipos de la Liga MX y enumeró algunos de los factores que, a su juicio, afectan la igualdad de la competencia. Entre ellos, destacó que los conjuntos de la MLS tienen mayores facilidades para estudiar a sus rivales, al enfrentar de manera constante a los clubes mexicanos y tener más acceso a información sobre sus estilos de juego.

"Desde la parte física es muy distinto el ritmo de juego; sí hay muchas cosas. Juegas totalmente de visita en muchos aspectos, inclusive en todo lo que trabajas. El rival tiene cámaras abiertas para ver todo lo que haces, te ven todo. Desde luego que es muy complicado", mencionó.

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El exjugador, también dejó su opinión sobre lo complicado de los traslados. Espinoza compartió que esa situación hace que tenga que rotar a su plantel para evitar lesiones.

"Viajar seis horas para llegar a una sede, después otras cuatro, jugar con diferencia de dos días. El ritmo que se está implementando no es sencillo para poner a todo el mundo", finalizó.