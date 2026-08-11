La cifra de denuncias ante el Ministerio Público por la explosión de una nube de gas LP, subió a 55, de los cuales 32 son por el delito de daños, 17 por lesiones y seis por lesiones y daños, además, ha recabado información de 19 personas hospitalizadas por lesiones, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Como parte de las investigaciones, la dependencia informó que personal de Servicios Periciales, especialistas en incendios y explosiones, valuación de daños, arquitectura y criminalística, entre otros, continúan con el análisis de indicios para determinar las razones del siniestro.

Y como parte del contacto directo con familias y personas afectadas, acudió a la zona del siniestro personal de atención ciudadana de la Fiscalía Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, del Centro de Justicia Alternativa (CJA) y del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana.

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Apoyos a víctimas

Por su parte, el Cabildo de Cuernavaca aprobó un acuerdo para brindar apoyos extraordinarios a las personas y familias afectadas por la deflagración registrada el pasado jueves en la calle Francisco Villa de la colonia Las Granjas.

Para ello, se destinarán recursos previstos en el Presupuesto de Egresos 2026 para la atención de desastres naturales y otros siniestros, cuya asignación original asciende a cinco millones de pesos, con base en los censos y diagnósticos realizados por las áreas municipales.

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El acuerdo contempla la entrega de 10 mil pesos por inmueble afectado; de acuerdo con el reporte final, fueron contabilizadas 34 viviendas, por lo que las personas titulares de cada inmueble podrán realizar el trámite correspondiente. También se aprobó la reposición de mobiliario doméstico de primera necesidad que haya resultado dañado, una vez comprobada la situación, mediante compras consolidadas para agilizar su entrega.

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Asimismo, se estableció un apoyo adicional de hasta 50 mil pesos para quienes acrediten que en el inmueble funcionaba un negocio del que dependía su subsistencia y que, como consecuencia de lo ocurrido, requieran este recurso. El apoyo estará sujeto a la justificación correspondiente.

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Como parte de las medidas, se atenderá también la infraestructura hidráulica y sanitaria dañada por el incendio. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) detectó daños en la red de drenaje, entre ellos restos de tubería quemada y un tramo colapsado, por lo que, a petición de las y los vecinos, se determinó sustituir la totalidad del tramo, con una inversión estimada de un millón 750 mil pesos y un periodo de ejecución aproximado de 60 días. El organismo estará a cargo de los trabajos para iniciarlos de manera inmediata y restablecer las condiciones adecuadas de este servicio en la zona.

El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, reconoció la solidaridad de la ciudadanía, vecinas y vecinos de Las Granjas, así como el trabajo de los cuerpos de auxilio, las áreas municipales y el Cabildo.

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