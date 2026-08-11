Dos camiones materialistas fueron quemados por hombres armados en el municipio de Tuxpan, en el norte de Veracruz.

Los reportes policiales señalan que los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Tuxpan-Tamiahua, a la altura de la comunidad de Sabanillas del puerto de Tuxpan.

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Las unidades fueron interceptadas por varios sujetos, quienes bajaron a los conductores y luego prendieron fuego a las unidades; la circulación por dicha rúa quedó interrumpida por varias horas.

Elementos de diversas corporaciones, entre ellas de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército mexicano, arribaron al sitio y montaron un operativo para tratar de detener a los responsables, sin que tuvieran éxito.

En tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del presunto ataque y a los probables responsables.

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