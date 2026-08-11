Estados | 11-08-26 | 20:55 |

Dos camiones materialistas fueron quemados por s en el municipio de Tuxpan, en el norte de Veracruz.

Los reportes policiales señalan que los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Tuxpan-Tamiahua, a la altura de la comunidad de Sabanillas del puerto de Tuxpan.

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Las unidades fueron interceptadas por varios sujetos, quienes y luego prendieron fuego a las unidades; la circulación por dicha rúa quedó interrumpida por varias horas.

Elementos de diversas corporaciones, entre ellas de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército mexicano, arribaron al sitio y montaron un operativo para tratar de , sin que tuvieran éxito.

En tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del presunto ataque y a los probables responsables.

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