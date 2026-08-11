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León, Guanajuato. - El magistrado federal Julio Antonio Gómez Rodríguez murió a causa de un golpe que le propinó su cuñado el pasado 27 de julio en el interior de un bar, ubicado frente al Templo Expiatorio, en la zona Centro de León.
La Fiscalía General logró esclarecer que el presunto asesino es José Guadalupe “N”, quien se encuentra vinculado a proceso penal.
La indagatoria de la fiscalía reveló que la madrugada del día de los hechos el magistrado se encontraba en la terraza de un bar ubicado en la calle Madero.
En ese lugar, aproximadamente a las 01:57 horas José Guadalupe lo golpeó en el rostro con la mano. "A consecuencia del golpe, la víctima cayó al suelo y comenzó a vomitar”.
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Posteriormente, personal de vigilancia del bar lo sacó del establecimiento “ante la solicitud de una ambulancia y lo colocó sentado en una banca ubicada en el exterior del inmueble, donde posteriormente perdió la vida”.
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Ese día el ahora imputado fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios recabó videograbaciones de cámaras cercanas al lugar de los hechos, y tomó testimonios, lo que contribuyó al esclarecimiento de lo ocurrido.
Un juez penal vinculó a proceso penal a José Guadalupe por el delito de homicidio simple y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el penal de León.
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