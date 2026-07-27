León, Gto.- El magistrado federal Julio Antonio Gómez Rodríguez murió en forma violenta la madrugada de este lunes, afuera de un bar ubicado en la calle Madero, en la zona Centro de León, Guanajuato.

Presuntamente perdió la vida tras participar en una riña con otro hombre, que fue detenido por la Policía Municipal y se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Julio Antonio Gómez, de 39 años, falleció sentado en una banca en el exterior del Bar Cervecería 21, ubicada en la calle Francisco I.Madero casi esquina con la calle 15 de septiembre.

El hecho fue reportado a la Policia Municipal alrededor de las 2:00 de la mañana de este 27 de julio de 2026.

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Poco antes, el magistrado habría convivido con varias personas, entre ellas su cuñado.

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Presuntamente se presentó una riña entre el juzgador y un familiar, que fue detenido por elementos de seguridad del municipio.

De acuerdo con registros preliminares de elementos de seguridad, durante el conflicto a golpes Julio Antonio cayó al piso y se golpeó en la cabeza.

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPPC), Jorge Guillén Rico, informó que recibieron el reporte de que una persona estaba sentada en una banca y ya no presentaba signos vitales.

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Paramédicos llegaron en una ambulancia a brindar auxilio, pero constataron que la persona había muerto.

El mando de Seguridad dijo que el oficial asignado a la caseta de Seguridad de la calle Madero, localizada a un costado del Templo Expiatorio, es quien recibió el reporte.

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Agregó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado, por lo que se reservó los detalles de la intervención de la corporación.

El magistrado estaba adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito con sede en la ciudad de Guanajuato; llegó al cargo tras ser electo en la elección del 1 de junio de 2025.

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Hasta esta tarde, la Fiscalía no ha dado a conocer la causa legal del deceso, ni los avances de la investigación ni la situación de la persona detenida.

En un comunicado, la FGE confirmó el fallecimiento de Julio Antonio “N” y ha iniciado una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer detalladamente los hechos.

En redes sociales, el magistrado Víctor Hugo Sánchez Obregón, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, lamentó el fallecimiento de su homólogo.

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dmrr