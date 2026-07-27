Mérida, Yucatán. - Las alertas se encendieron en Yucatán, ya que el número de casos de sífilis registraron un fuerte incremento en la península.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) indicó que entre enero y julio se confirmaron 413 contagios en la entidad, lo que representa un aumento de 168 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 154 diagnósticos.

La Secretaría de Salud Federal indicó que la entidad se posiciona como la de mayor aumento de la enfermedad en la Península de Yucatán, al acumular 259 casos adicionales respecto al mismo lapso de 2025, lo cual refleja una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

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El incremento de la sífilis en Yucatán supera ampliamente el registrado en Campeche, donde los contagios pasaron de 97 a 132, lo que equivale a un aumento cercano al 36 por ciento; por el contrario, en Quintana Roo se reportó una disminución, al pasar de 313 a 285, lo que se traduce en una reducción del 8.9 por ciento en relación con el año previo.

La Secretaría de Salud Federal señaló que Yucatán presenta el crecimiento más acelerado de esta infección de transmisión sexual en la región, debido a la rapidez con la que se han acumulado los nuevos diagnósticos durante el presente año.

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