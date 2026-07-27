LA PAZ, BCS. — La coordinadora estatal de Somos MX en Baja California Sur, María Azucena Meza Gómez, anunció su incorporación al Partido Acción Nacional (PAN), desde donde buscará registrarse como aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de La Paz rumbo al próximo proceso electoral.

Durante un acto celebrado en la sede estatal del PAN en La Paz, encabezado por el dirigente Rigoberto Mares Aguilar, la dirigente afirmó que inicia "una nueva etapa" política y aseguró que llega acompañada de un equipo integrado por ciudadanos, representantes comunitarios y personas que presentó como integrantes de las coordinaciones distritales del Movimiento del Sombrero y consejeros de Somos MX en la entidad.

"Hoy anuncié mi decisión de registrarme para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de La Paz", expresó la ahora aspirante, quien sostuvo que buscará convertirse en un "factor de unidad dentro y fuera del PAN" y que su proyecto pretende construir una alternativa para el municipio.

Señaló que entre los temas que deben atenderse en esta localidad se encuentran la crisis del agua, los servicios públicos, el crecimiento urbano, las comunidades rurales y la seguridad pública. También informó que su equipo se sumará a los trabajos políticos encabezados por el exsenador Francisco "Pancho" Pelayo, quien busca la candidatura a la gubernatura por el albiazul.

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“No venimos a pedir una silla. Llegamos con trabajo, organización, territorio, experiencia y causas”, lanzó.

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Somos MX BCS inicia proceso de desafiliación

Tras el anuncio, la cuenta oficial de Somos MX BCS informó que iniciará el procedimiento formal de desafiliación para quienes decidieron incorporarse a otros proyectos políticos.

En un comunicado, aunque sin mencionarla específicamente, emitido posteriormente a las fotografías y anuncios de su coordinadora en BCS, la organización recordó que sus estatutos establecen que quienes integran sus órganos de dirección no pueden aspirar a cargos de elección popular mientras desempeñan esas funciones y que las candidaturas deben someterse a procesos internos de evaluación y elección.

Remarcó que aplicará el procedimiento previsto en sus estatutos para formalizar la salida de quienes anunciaron públicamente esa decisión.

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“La congruencia con las reglas que nos hemos dado de cara a la ciudadanía es fundamental en esta etapa fundacional. Respetamos el derecho que tienen algunas personas a no estar de acuerdo con estas reglas y a buscar espacios de representación política que consideren mejores para sus intereses particulares tal como lo han anunciado ya de manera pública; sin embargo, y de acuerdo con el artículo 11 de nuestro estatuto, en las próximas horas se iniciará el proceso formal de desafiliación de quienes anunciaron esa decisión”, expuso.

De manera paralela, el Movimiento del Sombrero en la entidad emitió un pronunciamiento en el que desconoció que las personas presentadas durante el acto del PAN como integrantes de sus coordinaciones distritales representen oficialmente a esa organización.

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Meza Gómez fue militante morenista, y en el 2021 contendió bajo las siglas del PVEM por la alcaldía de La Paz y perdió. Desde el 2025 se unió a Somos Mx para los trabajos de fundación y coordinación.

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