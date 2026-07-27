Culiacán, Sin. - En la sede de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, se celebró la Mesa de Construcción de Paz, a la que asistió la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, la cual divulgó que se revisó la situación actual del puerto y se definieron acciones para reforzar las estrategias.

A través de un breve comunicado oficial, se informó que, junto con los mandos militares, de la marina, la fuerza aérea y autoridades estatales y municipales se tomaron diversos acuerdos para mantener el trabajo permanente y garantizar la seguridad en todos los municipios del estado.

Sin dar mayores detalles de esta reunión de seguridad que tuvo lugar en la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, solo se ratificó la decisión de reforzar las estrategias de seguridad en Mazatlán y el resto del estado.

En las últimas dos semanas, la violencia se acentuó que el medio urbano y rural del municipio de Mazatlán, con una ola de asesinatos, entre ellas, cuatro mujeres y un artista, de nombre Darcy “N”, miembro de un grupo musical y se han escenificado ataques a negocios y viviendas con artefactos explosivos.

Yeraldine Bonilla encabeza la Mesa de Construcción de Paz en Mazatlán; refuerzan acciones de seguridad. Foto: Especial.

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La semana pasada, ante la situación de emergencia que se presenta en el puerto, el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, pidió la celebración en el puerto de una Mesa de Seguridad Estatal para redefinir acciones de combate a la delincuencia.

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Reforzaran seguridad con 2 mil elementos

Se dio a conocer que reforzó con dos mil elementos más de seguridad de la zona sur del estado y se colocarán filtros de revisión en las entradas y salidas de Mazatlán, como parte de nuevas estrategias.

Ante la presencia del comandante de la Tercera Región Militar, general, Alejandro Vargas González y de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, el secretario de Seguridad Pública del estado, Sinuhe Téllez López señaló que, con los refuerzos asignados, suman cinco mil elementos de seguridad destacados en el sur de Sinaloa.

Comentó que el trabajo continuo de los tres órdenes de gobierno, por lo que se van a ubicar filtros de seguridad en entradas y salidas de Mazatlán y se van a reforzar las acciones preventivas en los territorios de los municipios sureños de Concordia, Escuinapa y El Rosario.

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Yeraldine Bonilla encabeza la Mesa de Construcción de Paz en Mazatlán; refuerzan acciones de seguridad. Foto: Especial.

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Téllez López puntualizó que se está brindando seguridad en las carreteras federales y estatales para garantizar un tránsito seguro a la población y a los turistas que visitan diversos sitios atractivos en el estado.

En la información dada a conocer, la gobernadora interina, explicó que en esta reunión permitió impulsar iniciativas conjuntas, así como estrategias que abonan a la prevención y al combate a la violencia.

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Citó que preocupa la tranquilidad de las familias y los turistas que visitan la zona sur del estado, por lo que se acordaron acciones concretas para atender la problemática con la asignación de un mayor número de elementos.

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