Con la confianza que dejó el triunfo en su presentación, la Selección Mexicana Sub-20 afrontará una prueba de mayor exigencia en el Campeonato de la Concacaf al medirse con Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc.

El encuentro pondrá frente a frente a los dos equipos que comenzaron el torneo con victoria y que llegan empatados en la cima del Grupo B, en una competencia que otorga boletos tanto para la Copa del Mundo de la categoría como para los Juegos Olímpicos.

El conjunto dirigido por Alex Diego sabe que un resultado positivo puede acercarlo de manera importante a sus objetivos, por lo que la concentración y la intensidad se mantienen como prioridades dentro de un plantel que dejó buenas sensaciones en su debut ante Antigua y Barbuda.

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Para mantenerse en la parte alta de la clasificación, el Tricolor volverá a apostar por el talento de jugadores como Hugo Camberos y Francisco Valenzuela, quienes marcaron diferencia en el primer compromiso.

La expectativa es que ambos futbolistas vuelvan a liderar el ataque mexicano en un duelo que servirá para medir el verdadero potencial del equipo frente a uno de los rivales más fuertes de la región.

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COSTA RICA VS MÉXICO MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 08:43 PM Minuto 42- GOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO Camberos anota desde los 11 pasos

Universal Deportes 08:40 PM Minuto 40- Penalti para México

Universal Deportes 08:12 PM Minuto 12-No cae el gol México ya tuvo algunos acercamientos, pero la anotación no se hace presente

Universal Deportes 08:00 PM ¡Arranca el primer tiempo!