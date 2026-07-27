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San Cristóbal de las Casas, Chis. - Cuatro hombres, dos que abusaron sexualmente de un niño, otro más que grabó el incidente y uno más que buscaba ayudarlos para escapar de la justicia, han sido detenidos y podrían enfrentar penas de 50 años de prisión por el delito de pederastia.
El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que, en el caso del niño, ha sido trasladado de la comunidad Los Naranjos, municipio de Sabanilla, a la cabecera municipal de Yajalón, donde recibe ayuda psicológica especializada. “Tiene afectaciones (psicológicas) el menor de edad”, explicó.
A través de la Fiscalía de Justicia Indígena y otras oficinas de la Fiscalía se logró ubicar a la familia del niño, para ser trasladado hacia Yajalón, donde recibe atención psicológica.
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Los elementos de la Policía Estatal han detenido a cuatro hombres: Aurelio “N”, que es el dueño del terreno, un hombre que aparece en video con camisa de cuadros y es el que sostiene el menor.
También ha sido detenido Octavio “N”, quien es el que abusa del menor de edad; Gabino “N”, el que grabó el incidente y compartió el video por WhastApp a sus conocidos; y Fernando “N”, que mantenía una constante vigilancia en el municipio de Sabanilla, presuntamente para ayudar que los otros tres hombres escaparan de la acción de la justicia.
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El que grabó y los dos que abusan del niño podrían enfrentar hasta 50 años de prisión por el delito de pederastia, informó el Fiscal Jorge Luis Abarca.
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