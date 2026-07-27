Bácum, Sonora. - Un hombre fue detenido por darle dos balazos a una perrita de raza Pastor Belga, de nombre "More" porque se metió a su casa, en el municipio de Bácum.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ejecutó una orden de aprehensión en contra de Valentín "N", de 46 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de crueldad animal, en agravio de la canina de nombre "More".

De acuerdo con los actos de investigación, el 20 de mayo de 2026, aproximadamente a las 06:40 horas, la denunciante observó que su canina, presentaba dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el lomo, luego de escuchar una detonación.

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Al reclamar los hechos al hoy imputado, éste presuntamente reconoció haber realizado el disparo al manifestar que el animal había ingresado a su propiedad, por lo que se iniciaron las investigaciones que permitieron obtener el mandamiento judicial correspondiente.

La detención fue cumplimentada a las 07:40 horas del 25 de julio de 2026, en calles sin nombre y canal secundario del poblado Santa Teresa, en cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de la Causa Penal integrada por hechos denunciados el 16 de julio de 2026.

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Una vez ejecutada la orden de aprehensión, Valentín "N" fue puesto a disposición del Juez, quedando interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos de crueldad animal, actuando con estricto apego a la legalidad para garantizar la protección de los seres sintientes y el acceso a la justicia para las víctimas.

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