La gobernadora Maru Campos Galván instruyó reforzar la atención integral a las familias de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz realizada en Palacio de Gobierno.

La mandataria destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones de seguridad y fortalecer la vigilancia permanente para garantizar la integridad de la población y generar condiciones de paz y desarrollo en la región.

Informó que su administración ha brindado apoyo a los habitantes de Cinco Llagas mediante la entrega de ayuda humanitaria, consistente en alimentos, ropa y cobijas, además de ofrecer asesoría jurídica y atención psicológica gratuita para quienes lo requieran.

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Durante la reunión, Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, informó que entre el 20 y el 26 de julio se ejecutaron 153 órdenes de aprehensión, se resolvieron 149 expedientes, fueron detenidas 73 personas en flagrancia, se judicializaron 57 carpetas de investigación y se obtuvieron 36 sentencias condenatorias.

Maru Campos ordena reforzar apoyo a Cinco Llagas (27/07/2026). Foto: Especial

Asimismo, destacó que, en comparación con el mismo periodo de 2025, las víctimas de homicidio doloso registran una disminución superior al 20 por ciento en lo que va del año, resultado de las estrategias de seguridad y del trabajo coordinado entre las distintas corporaciones.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, reportó que durante la última semana fueron detenidas 183 personas por diversos delitos, además del aseguramiento de 13 armas de fuego, 426 cartuchos útiles y 21 mil litros de hidrocarburo, entre otros decomisos.

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Al concluir la sesión, Maru Campos llamó a mantener la coordinación y los operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno para preservar la paz y fortalecer la seguridad en todas las regiones de Chihuahua.

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En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma; el comandante de la 42/a Zona Militar, general de Brigada de Estado Mayor Antonio López; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez; el secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila, así como representantes de la 5/a Zona Militar y de la Guardia Nacional en Chihuahua.

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