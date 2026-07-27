El Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM) presentará su primera edición del 12 al 16 de agosto en la explanada del Centro de Tlalpan, con una programación que busca reconocer y hacer visible la generación de la cultura y arte de las mujeres.

Dicho festival es impulsado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, la Asociación Sophia, la Fundación Rigoberta Menchú y el Consejo de Cultura Continua en Movimiento, y ofrecerá más de 50 actividades como presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, recitales y proyección de películas.

El encuentro reunirá a diversas figuras de la cultura y la ciencia como Elena Poniatowska, Ángeles González Gamio, Coral Bracho, Paulina Lavista y a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

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En el anuncio del FIPEM, la fotógrafa Paulina Lavista refirió que el papel de la mujer en el arte siempre fue importante, pero no reconocido de manera equitativa. “Tenemos grandes mujeres, una lista infinita, pero antes con encontraban un lugar como ahora lo estamos encontrando, en el que nos abren las puertas para exhibir y también que hay hoy leyes que nos protegen, la mujer tiene un lugar hoy donde realmente nos hacen caso”, expresó.

La directora del FIPEM, Perla Arroyo subrayó: “El festival busca hacer visible todo lo que las mujeres han generado en términos de conocimiento”.

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“Hay muchos personajes en nuestra historia y cultura que han sido muy visibilizados. Sin embargo, no todo el conocimiento producido por las mujeres ha corrido con la misma suerte. Con el encuentro queremos ampliar ese espectro, donde las nuevas generaciones de niñas y jóvenes se sientan reflejadas y entiendan que su labor como creadoras de conocimiento va tener un eco no solo en su formación particular, sino también en el desarrollo de nuestro país”, añade.

De esta manera, en la programación de la primera edición confluyen actividades relacionadas con literatura, ciencia, cine, artes plásticas y escénicas así como el pensamiento.

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“El FIPEM nace como un espacio para reconocer, compartir y poner en diálogo el pensamiento, el conocimiento y la creación de las mujeres en distintas disciplinas, pero también tiene otras aristas para hacerlo más completo. El festival nace de la literatura, a su vez integra arte, ciencia e incluso filosofía”, comenta Perla Arroyo.

Además de contar con el foro Julieta Fierro —que albergará conferencias, presentaciones literarias, conversatorios y espectáculos de danza, teatro y música—, en la explanada de la Alcaldía Tlalpan se instalarán diversos stands en los que participarán 90 editoriales nacionales e internacionales, librerías especializadas en libros antiguos y ediciones de colección.

Perla Arroyo también destaca que, aun cuando es un festival pensado en torno a las mujeres, se trata de un encuentro para ser “disfrutado por todos los segmentos de la población”.

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Entre las múltiples actividades del foro, cada mañana se ofrecerán más de 40 talleres gratuitos de serigrafía, grabado, bordado, joyería, encuadernación, arte y reciclaje, así como experiencias de observación astronómica con telescopios. La programación estará dirigida a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

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