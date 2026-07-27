El regreso a clases es una buena oportunidad para renovar el calzado de los más pequeños del hogar. Aprovechar las ofertas de temporada puede ayudar a encontrar tenis escolares, zapatos de uso diario y modelos deportivos cómodos, resistentes y a mejor precio.

A continuación, descubre opciones y promociones en calzado infantil de marcas deportivas y tiendas en línea como Adidas, Andrea, Coppel, Nike y Amazon, con alternativas para uniforme, educación física y uso diario.

Aprovecha las ofertas de temporada en calzado escolar. Foto: Generada con IA

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Tenis Adidas para niños en oferta para el regreso a clases

Adidas no solo es una marca reconocida en ropa deportiva y calzado para adultos; también cuenta con modelos infantiles que destacan por estar en tendencia y por incluir características pensadas para el uso diario, como suelas de goma, ajuste práctico y comodidad.

Para quienes buscan tenis para educación física, muchas escuelas solicitan modelos blancos y sin decoraciones. En Adidas hay opciones para el regreso a clases, incluidos diseños blancos y negros, con algunos modelos en descuento.

Tenis Dame X para Niños | 40% de descuento | Precio final $1,061 | Compra aquí

Tenis Adidas Grand Court 3.0 para Niños | 50% de descuento | Precio final $637 | Compra aquí

Tenis Hoops 4.0 Mid Niños | 30% de descuento | Precio final $827 | Compra aquí

Tenis NY 90 | 40% de descuento | Precio final $707 | Compra aquí

Para el día a día, la marca también ofrece versiones infantiles de sus siluetas más populares, fáciles de combinar con uniforme, ropa deportiva o estilos casuales.

En Adidas hay opciones para el regreso a clases, incluidos diseños blancos y negros. Foto: Generada con IA

¿Hay promociones de Andrea en zapatos escolares infantiles?

Si buscas específicamente zapatos de uso escolar, Andrea ofrece un amplio catálogo de opciones enfocadas en este nicho, con modelos para distintos estilos de uniforme y necesidades del día a día.

Entre los artículos en promoción destacan zapatos para niño y niña con hebillas, agujetas o cierres de velcro, en colores clásicos como blanco y negro.

Plataforma Minnie para adolescente 83975 color negro | De $689.9 a $200.00 | Compra aquí

Flat Andrea baby para niña 83548 color negro | De $623.80 a $187.16 | Compra aquí

Flat Andrea kids para niño 87715 color negro | De $727.87 a $218.36 | Compra aquí

Deportivo Andrea kids para niño 72313 | De $1,039.87 a $311.96 | Compra aquí

Además, incluye modelos de tenis blancos en descuento, ideales para las clases de educación física o para escuelas que piden calzado deportivo sin detalles llamativos.

Sneaker school kids andrea para niño 59523 | De $688.87 a $344.43 | Compra aquí

Deportivo Spiderman para niño 66940 | De $629.90 a $398.98 | Compra aquí

Deportivo Frozen para niña 68761 | De $619.90 a $448.99 | Compra aquí

Andrea ofrece un amplio catálogo de opciones de zapatos escolares. Foto: Generada con IA

Ofertas en calzado escolar para niños en Coppel

Durante la temporada escolar, Coppel cuenta con descuentos en calzado infantil para niño y niña, perfectos para combinar con el uniforme escolar.

Desde tenis escolares para niña hasta sandalias escolares, la tienda en línea ofrece opciones funcionales y actuales para completar la lista de regreso a clases.

Zapatos Escolares Grafito para Niña SKU 888769 | De $349 a $99 | Compra aquí

Zapatos Escolares Grafito para Niña SKU 885049 | De $329 a $149 | Compra aquí

Zapatos Escolares Grafito para Niña SKU 885018 | De 329 a $209 | Compra aquí

Tenis Escolar Audaz Para Niño En Piel Negro Raptor Con Doble Tira De Contacto | De $961 a $814 | Compra aquí

Zapatos Escolares Grafito para Niño SKU 888773 | De $349 a $249 | Compra aquí

Zapatos Escolares Grafito para Niño SKU 885094 | De $579 a $379 | Compra aquí

Tenis Sportline Atlético SL para Niña | De $449 a $299 | Compra aquí

Tenis para Correr Sportline para Hombre | De $699 a $459 | Compra aquí

Coppel cuenta con descuentos en calzado infantil. Foto: Generada con IA

Tenis Nike para niños con descuento

Nike, marca reconocida en calzado y ropa deportiva, también ofrece opciones en descuento que pueden adaptarse al regreso a clases.

En su catálogo hay desde modelos coloridos hasta tonos neutros, con siluetas que se adaptan a los gustos personales de cada infante y a distintos momentos de uso, como clases deportivas, salidas o actividades cotidianas.

Nike Air Max Bia | 35% de descuento | Precio final $1,104 | Compra aquí

Nike Air Max 90 EasyOn | 19% de descuento | Precio final $1,538 | Compra aquí

Nike Force 1 Low EasyOn | 30% de descuento | Precio final $1,329 | Compra aquí

Descuentos en Nike zapatillas deportivas. Foto: Generada de IA

¿Qué ofertas hay en Amazon para el regreso a clases 2026?

Durante el regreso a clases, Amazon cuenta con descuentos especiales en varias categorías, entre ellas el calzado para niños.

El catálogo en descuento incluye tanto zapatos de uso diario como tenis deportivos y zapatos escolares, por lo que puede ser una alternativa práctica para comparar precios, tallas y estilos en un solo lugar.

Coqueta Zapato Escolar para Niña en Color Negro con Detalle de Moño Lateral | 10% de descuento | Compra aquí

Coqueta Zapato Escolar para Niña Cerrados con Agujetas en Charol Negro | 13% de descuento | Compra aquí

Bruno Marc Zapatos Formales Oxford de Vestir para Niños | 15% de descuento | Compra aquí

Flexi BANFI JR 93512 Zapatos de Cordones Brogue para Niños | 45% de descuento | Compra aquí

Amazon cuenta con descuentos especiales durante el regreso a clases. Foto: Generada con IA

Antes de comprar, conviene revisar la talla, el tipo de uso, la comodidad del niño y los códigos de vestimenta de cada institución. También es recomendable comparar modelos, materiales y precios, ya que los descuentos, la disponibilidad y las promociones pueden variar según la tienda y la temporada.

Elegir con tiempo puede marcar la diferencia para encontrar calzado escolar funcional, cómodo y a buen precio para el regreso a clases.

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