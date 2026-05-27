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Con el Hot Sale 2026 en marcha, es el momento ideal para renovar tu descanso sin gastar de más. Coppel lanzó atractivas ofertas en colchones de distintas marcas y tamaños, ideales para quienes buscan mayor comodidad, mejor soporte y noches de sueño reparador.
Estas promociones prometen ayudarte a dormir mejor mientras aprovechas descuentos especiales por tiempo limitado.
Los colchones en oferta en Coppel
Colchón Matrimonial Restonic Ultra Confort
Si buscas un colchón con buen equilibrio entre soporte y comodidad, el Colchón Matrimonial Restonic Ultra Confort destaca como una opción atractiva para renovar tu descanso sin gastar demasiado. Diseñado con tecnología ortopédica y un nivel de confort semifirme, este modelo ayuda a mantener una postura adecuada durante la noche, ideal para quienes buscan aliviar la presión en espalda y cintura.
Consigue este producto a tan solo $3,499.
Colchón Matrimonial Spring Air Gran Atenas
Si buscas un colchón con buena relación entre suavidad y soporte, el Spring Air Gran Atenas puede ser una opción bastante atractiva para descansar en pareja. Este modelo matrimonial destaca por su confort semifirme y su combinación de pillow top con eurotop, características que brindan una sensación acolchonada sin perder estabilidad al dormir.
Consigue este producto a tan solo $4,299.
Colchón Matrimonial Restonic Aveline
Este colchón combina suavidad, soporte y buena relación calidad-precio, el Restonic Aveline es una alternativa bastante atractiva dentro de la gama media. Este modelo matrimonial destaca por su confort semifirme, ideal para quienes desean descansar cómodamente sin sentir que el cuerpo se hunde demasiado al dormir.
Consigue este producto a tan solo $3,399.
Colchón Matrimonial Wendy Oxford
Si buscas un colchón cómodo, con buena altura y soporte equilibrado para descansar en pareja, el Wendy Oxford Matrimonial puede ser una alternativa interesante dentro de la gama media. Este modelo destaca por su diseño semifirme y su colchoneta tipo Pillow Top, pensada para brindar una sensación más suave al acostarse sin perder estabilidad durante la noche.
Consigue este producto a tan solo $3,199.
Colchón Matrimonial Restonic Element
Si buscas un colchón con equilibrio entre soporte, suavidad y precio accesible, el Restonic Element puede ser una opción bastante atractiva para renovar tu descanso. Este modelo matrimonial está diseñado con un nivel de confort semifirme, ideal para quienes buscan estabilidad en la espalda sin sacrificar comodidad al dormir.
Consigue este producto a tan solo $3,899.
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