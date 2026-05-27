Ciudad Juárez.- Aún y cuando la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, no acudirá a la FGR de Ciudad Juárez a comparecer, un pequeño grupo de ciudadanos llegó a apoyar a la mandataria.

Los manifestantes llegaron con mantas con mensajes como “¿De qué lado estás? ¿Paz o narco?”, también portan banderas del PAN, entre otros.

Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

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Se trata de un pequeño grupo de aproximadamente 50 personas, en su mayoría adultos mayores, quienes asistieron a la FGR para apoyar a la mandataria quien hoy debería comparecer en la sede de Ciudad Juárez, sin embargo, su equipo confirmó que en este momento se encuentra en la CDMX.

Se prevé que a las 10 horas llegue a la sede de la FGR el exfiscal general de Chihuahua César Jáuregui Moreno.

Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL