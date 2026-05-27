El profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo Matos Moctezuma, dialogará el lunes, 1 de junio, con el investigador Bolfy Cottom sobre la difícil situación que atraviesa la arqueología en México.

La charla, titulada “Estos tiempos que vivimos. Crisis y desafíos de la arqueología y la historia”, se llevará a cabo en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ubicada en la calle Ignacio Allende 172, en el Centro de Tlalpan.

El título de la ponencia tiene similitud con un texto de Matos Moctezuma, publicado hace unas semanas en la revista Arqueología Mexicana, titulado “Estos tiempos que vivimos”, en el que el reconocido arqueólogo aborda una serie de problemáticas que enfrenta hoy la arqueología, desde la construcción de los Parques de la Memoria en el sureste mexicano, el abandono a las nuevas generaciones y la manipulación histórica que hacen los gobiernos en turno.

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En ese escrito, motivado por el aniversario 100 del nacimiento del historiador Miguel León-Portilla, Matos también abordó el tema de la insuficiencia presupuestaria que aqueja al INAH, así como la falta de empleo de los egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

“Siento profunda tristeza de observar cómo sitios arqueológicos, museos y otras dependencias culturales, no cuentan con los apoyos necesarios para su mantenimiento. Me duele ver que los jóvenes egresados de la ENAH no puedan acceder a plazas vacantes porque la Secretaría de Hacienda no acepta su renovación”, expresó Matos en su escrito.

El arqueólogo refirió también dos hechos recientes: la manipulación de la fecha de fundación de Tenochtitlan y la negación del sacrificio humano como práctica prehispánica.

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“Dejé de escuchar mi voz cuando se pretendió cambiar la fecha de fundación de Tenochtitlan con fines políticos [...] Lo hice recientemente al leer cómo se quería blanquear la historia prehispánica negando aspectos fundamentales como el sacrificio humano”.