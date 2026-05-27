“El conocimiento se hereda, pero la sabiduría sólo se gana haciéndolo. Y ese es el reto para las nuevas generaciones. Hay mucha información, data y conocimiento a disposición, pero el conocimiento puede ser un obstáculo para la sabiduría. Eso es muy importante de entender. No se puede entender el mundo con conceptos, sólo con el cuerpo. La sabiduría es saber algo, no sólo entenderlo. El mapa digital y la imagen de una ciudad no es la ciudad”, reflexionó Alejandro González Iñárritu(Ciudad de México, 1963), en la parte final de su discurso de ingreso a El Colegio Nacional.

González Iñarritu se convirtió ayer, oficialmente, en el primer cineasta que forma parte de la máxima cátedra de México, la institución de relevancia histórica que agrupa a los principales intelectuales, científicos, artistas y escritores mexicanos.

Se preguntó qué es una imagen generada por la Inteligencia Artificial y respondió con un llamado a recuperar la experiencia humana para darle sentido al arte: “Si no hubo nadie que mirara ni nada ni nadie que fuera observado, ¿qué es eso?, ¿qué queda? El arte no es el resultado, es la transmisión de una experiencia humana a otra. Una película es el viaje, no es el resultado. Si un chico hace una película en dos días, ¿qué le queda?, ¿cuál fue el viaje interno y cuál fue el aprendizaje por más hermosa que sea? Y si alguien ve esa película sabrá que ese alguien detrás no tuvo nada más que ver (...) La Inteligencia Artificial puede hacer y hará pirotecnias visuales de primer nivel, apenas estamos empezando a ver lo que es capaz, pero detrás no hubo nadie que amara, nadie que sufriera, nadie que tuviera hijos, afectos, pérdidas y se equivocara jamás. Es para mí la belleza de un vacío aterrador. La ilustración de la banalidad muy representativa de una sociedad que apenas logramos ver la naturaleza como un mero recurso natural y al ser humano como un recurso de capital inferior reemplazable. Qué soledad tan perfectamente producida, así que deseo que los jóvenes se den cuenta que es su cuerpo con el que pueden navegar y gozar y entender y crecer, así que digo que sigamos humanos haciendo cine con humanos para humanos”.

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El cineasta afirmó que la paternidad, la muerte y la inmigración han sido las constantes en todas películas. Sobre la condición migrante reflexionó que toda obra nace de una geografía interior: “El desarraigo tiene un costo y conlleva un dolor que es muy difícil explicar a quien siempre tuvo tierra firme (...) Trascender fronteras no elimina el origen, sino que lo amplifica”.

Alejandro González Iñárritu durante su ingreso a El Colegio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

En la ceremonia, el arquitecto Felipe Leal, presidente en turno de El Colegio Nacional, dio la salutación, y el escritor Juan Villoro respondió a las palabras de ingreso del cineasta.

Durante su discurso, González Iñárritu afirmó que El Colegio Nacional reconoce, con su ingreso, un oficio y una tradición en la que destacan nombres como los de Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo, entre una larga nómina de los más importantes directores mexicanos.

Se dijo honrado y conmovido profundamente y destacó que durante años se resistió a la invitación de Juan Villoro. “No soy un hombre de palabras, mi lenguaje es en imágenes”, afirmó, destacando que esa anomalía fue lo que hizo que se le considerara para ingresar.

“Me enorgullece pensar que Rivera, Orozco y Tamayo fueron pilares de este Colegio”, declaró y agradeció a su familia cinematográfica, figuras como Rodrigo Prieto, Emmanuel Lubezki, Guillermo Arriaga y Gustavo Santaolalla.

Su discurso fue también una reflexión profunda sobre el cine y el sentido de la luz, el encuadre y el peso del sonido. Dijo que se pueden aprender conceptos esenciales, pero nadie tiene la capacidad de enseñarle al cineasta a mirar y tener ritmo: “Quien crea que sabe cómo debe hacerse el cine revela un síntoma de ignorancia. El cine no puede ser encerrado en fórmulas. Ese es su misterio”.

Alejandro González Iñárritu durante su ingreso a El Colegio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Mencionó que el estado natural del cine “es el de no existir jamás. Para prueba, basta echar un ojo al inconmensurable cementerio de guiones en desarrollo: infinitos archivos llenos de desesperación que yacen en los estudios de cine, carpetas olvidadas dentro de cajones y armarios, y cientos de miles de folders perdidos en computadoras y nubes tecnológicas de jóvenes cineastas que quizá escribieron una historia extraordinaria y nunca encontraron cómo levantarla a causa del presupuesto, la burocracia, la falta de confianza o claridad o simplemente, el azar”.

Además recordó los problemas para dar vida a “Birdman” y “The Revenant”.Las influencias mencionada para crear “Birdman” pasan por la meditación “vipassana”, que cambió su vida, la novela “El túnel”, de Ernesto Sábato, como la idea del largo monólogo de un personaje, y el plano secuencia de “El arca rusa”, de Aleksandr Sokúrov. En “Birdman” hizo comedia de la forma en la que no se habitúa hacer comedia, reconoció: con un plano secuencia, el pulso de una batería al fondo y actores más cercanos a películas melodramáticas.

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“El cine es reencarnación y materialización del pensamiento, el cine es arte y circo (....) Hacer una película requiere un enorme acto de voluntad (...) Es domesticar un huracán para que actúe”.

Añadió: “Toda película es una mentira luminosa, es soñar con los ojos abiertos el sueño de otro (...) El cine es el arte más cercano a la vida, ambos dependen de la luz”. Y reflexionó sobre el valor de la luz y la sombra, en momentos donde se le cortó la voz.

Felipe Leal le entregó un fistol, un pin de oro, que portan los miembros de la institución. En la salutación, Leal recapituló la trayectoria del cineasta y afirmó: “Hoy, 26 de mayo de 2026, ingresa a El Colegio Nacional Alejandro González Iñarritu, primer cineasta en la historia de El Colegio Nacional, que forma parte de este claustro, tarea pendiente que se tenía con una disciplina artística que ha aportado tanto a la cultura mexicana y universal. Bienvenido, Alejandro”.

En su respuesta, Villoro habló del influjo lunar en la historia del cine y pasó revista a su filmografía: “Los grandes autodidactas eligen un camino propio para ser maestros. Más complejo es este camino y más exigente que el de las academias. Ajeno a todo requisito escolar, González Iñárritu aceptó esta noche algo inusual, ingresar con entusiasmo a un colegio. El Colegio Nacional recibe esta noche a alguien que ha sabido ver en la oscuridad, ejerciendo el oficio que se remonta a los primeros seres que escrutaron el cielo nocturno”.

Al evento, en el que el director proyectó y explicó escenas de todas sus películas, asistieron también figuras como Luis Mandoki, Daniel Giménez Cacho y Wendy Guerra.

Alejandro González Iñárritu durante su ingreso a El Colegio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Recibo esta distinción con asombro, gratitud y responsabilidad. Agradezco a los miembros de El Colegio Nacional por abrirme las puertas de esta casa del pensamiento. Me conmueve especialmente que, por primera vez, el cine, como forma de reflexión, memoria y lenguaje, tenga [cabida] entre las voces tan lúcidas y necesarias para el país”, fueron declaraciones que hizo González Iñárritu cuando la institución dio el anuncio, el 15 de julio de 2025.

El cineasta es una de las voces más consolidadas y con mayor proyección a nivel internacional en su ámbito. Saltó a la fama y alcanzó el reconocimiento internacional hace 26 años con su primer largometraje, "Amores perros", cinta que acumuló varios premios internacionales y se convirtió en una de las películas mexicanas más relevantes de la historia.

Con "Babel", su tercera película, ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes, y obtuvo la nominación a Mejor Director y Mejor Película en los Premios de la Academia. Fue el presidente del jurado de la edición 72 del Festival de Cine de Cannes (2019). La UNAM también le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa.

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En su trayectoria ha acumulado cinco Premios Óscar: tres por Birdman, Mejor Guion Original, Mejor Película y Mejor Director; uno por The Revenant a Mejor Director y otro en la categoría de logros especiales por su instalación inmersiva inspirada en la experiencia de los migrantes latinoamericanos, "Carne y arena", que además se presentó en Cannes.

Su próxima película se encuentra en posproducción, la produce Warner Bros Pictures y Legendary Pictures, y está protagonizada por Tom Cruise y Riz Ahmed.

El sábado, González Iñárritu presentó en la Cineteca Chapultepec el libro especial por los 25 años de "Amores perros", en compañía de la escritora Wendy Guerra y el cineasta Fernando Llanos.

El Colegio Nacional fue fundado por figuras como Alfonso Reyes, Diego Rivera, Carlos Chávez y José Clemente Orozco en mayo de 1943 y desde entonces se erigió como la institución que agrupa a los principales intelectuales mexicanos.

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