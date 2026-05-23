“¡Selfie, selfie!”, gritaban decenas de asistentes a la llegada de Alejandro González Iñárritu a la Cineteca Chapultepec, donde este sábado, 23 de mayo, el cineasta se mostró cercano con el público e incluso accedió a tomarse una fotografía grupal con sus seguidores.

El director participó en una conversación sobre su nuevo libro del detrás de "Amores perros", acompañado por la escritora Wendy Guerra y el cineasta Fernando Llanos, además de una proyección de fragmentos del making-of de la película.

La afluencia de fanáticos provocó que algunas permanecieran afuera del recinto luego de no alcanzar boleto para ingresar, situación que generó molestia.

Decenas de personas permanecen afuera de las puertas de la Cineteca Nacional Chapultepec luego de no alcanzar boleto para la presentación del libro de "Amores Perros" de Alejandro González Iñárritu. 📹César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/DNYeSI606x — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 24, 2026

Durante el encuentro, además de recomendar conseguir un buen par de zapatos debido al desgaste físico que implica filmar y crear una película, el responsable de "Birdman" alentó a buscar la individualidad dentro de lo colectivo y a entender la corporalidad como una forma de sabiduría.

“El reconocimiento de que una película empieza como un soliloquio y después explota en una exquisita promiscuidad creativa, brutal, no colectiva, en donde tienes que reconocer tu voz, pero también tener porosidad para encontrar dentro de esa colectividad, la forma en que esa misma idea, sin que pierda la individualidad pueda mantener la coherencia”, dijo.

“Hacer cine con el cuerpo, hoy estamos en un gran peligro de hacer cine, creyendo que es el concepto, la idea o la información, hablo del cuerpo como la sabiduría, visitar locaciones, conocer a la gente, ese es el viaje, el viaje no es el resultado”, complementó.

25 años después de "Amores Perros" el cineasta habla de cómo se reinventa en sus historias. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Ante una sala llena, Iñárritu también recordó cómo fue grabar, hace 25 años, su ópera prima y reconoció que, a lo largo de su trayectoria, ha identificado ciertos patrones en sus películas.

La paternidad, la migración y la muerte son algunos de los temas que el director encuentra en común entre sus proyectos, aunque admitió que la repetición es algo que intenta evitar.

“Me gusta quizá por tortuoso y haber sido católico, ya que el dolor es parte del contrato que nos hace desde niños, explorar y aprender haciendo una película, me aburro cuando hago algo que ya hice”, señaló.

Iñárritu explicó que, en su caso, prefiere cambiar, experimentar y explorar nuevas formas de contar historias, incluso si eso significa alejarse de aquello que la gente espera de él. También señaló que ve sus películas como reflejos de distintas etapas de su vida, por lo que al revisarlas reconoce que ha avanzado.

Algunos fanáticos pudieron pudieron hacer preguntas al cineasta mexicano. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Asimismo, pese a ser uno de los directores mexicanos más reconocidos de los últimos años y contar con vitrinas llenas de premios, Iñárritu aseguró que no ve al cine como el centro de su vida.

“Para mí el cine ha sido parte de mi vida, no es mi vida, la vida es más grande que el cine, me encanta aprender y el cine es un vehículo para mí que me ayuda a aprender a hacer otras cosas”, reflexionó.

Entre gritos de “¡Sí cabemos!” y peticiones de selfie, Alejandro González Iñárritu llegó a la Cineteca Chapultepec para participar en una charla sobre su libro “Amores perros”.



Ya dentro de la sala, el cineasta pidió que dejaran pasar al público. 📹César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/PmifdTv82L — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 23, 2026