El viernes 15 de agosto fue inaugurada la nueva Cineteca Nacional Chapultepec. Este espacio en la Ciudad de México, que antes era una fábrica de armas, abrió sus puertas con un ciclo de historias del cine independiente mexicano.

Si te preguntas qué funciones hay, cuáles son los horarios y dónde se encuentra, en Destinos te compartimos una guía para tu visita.

Las 8 salas del complejo, el foro al aire libre y las cafeterías ya están en funcionamiento. Foto: Secretaría de Cultura

¿Qué funciones hay en la nueva Cineteca Nacional Chapultepec?

Esta cineteca forma parte del proyecto "Chapultepec, Naturaleza y Cultura". Desde el pasado 16 de agosto hasta el 31 se proyectarán cortos seleccionados de directores y productoras emergentes de 8 estados del país.

Así que, si te gusta conocer nuevas propuestas de la pantalla grande, estos son los títulos disponibles:

Linaje o la desaparición de los reyes (2024), del director Hibrahin Bañuelos.

Zapata: La tierra es de quien la compra (2023), del director Arturo Montero.

Bajudh (2023), del director Carlos Matienzo Serment.

Corazón de Mezquite (2019), de la directora Ana Laura Calderón.

Memoria de un cuerpo desplazado (2024), de la directora Mariana Mendivil.

Marino y Los Auténticos (2024), del director Cristóbal Jasso.

Teatro Jarillas: Un sueño cumplido (2025), de los directores Eliana Gilet y Axel Hernández.

Un día sin mexicanos (2004), del director Sergio Arau.

Patrona (2023), de la directora Fanie Soto.

Río de sapos (2024), del director Juan Carlos Nuñch.

Huachinango Rojo (2023), de la directora Cinthya Toledo.

Negra (2020), de la directora Medhin Tewolde Serrano.

El Alma de los Cedros (2023), de la directora Dir. Itzel Yuleymi Ruiz Fuentes.

El Reino de Dios (2023), de la directora Claudia Sainte-Luce.

La certeza: Historias para no olvidar (2024), de la directora Yolliztli Ruiz.

La Montaña (2023), del director Diego Osorno.

También habrá proyección de largometrajes: Piñata (2020), de la directora Verónica Ramírez; La Falla (2024), de la directora Alana Simões; Vientre de Luna (2024), de la directora Liliana K’an y Binnigula'sa': los antiguos zapotecas (2024), del director Jorge Ángel Pérez.

La nueva cineteca dispone de 8 salas, un foro al aire libre y cafeterías que ya se encuentran en funcionamiento.

Cineteca Nacional Chapultepec. Foto: Especial

¿Qué funciones especiales hay en la Cineteca Nacional Chapultepec?

Dentro del mismo periodo, la Cineteca Nacional Chapultepec contará con funciones especiales. Desde Cronos (1993), del director mexicano Guillermo del Toro, hasta Los Olvidados (1950), de Luis Buñuel.

El resto de la cartelera queda de la siguiente manera:

La camarista (1998), de Lila Avilés.

Huesera (2022), de Michelle Garza Cervera.

Las niñas bien (2018), de Alejandra Márquez Abella.

Río Escondido (1947), de Emilio Fernández.

El rey del barrio (1949), de Gilberto Martínez Solares.

Nudo mixteco (2021), de Ángeles Cruz.

Tempestad (2016), de Tatiana Huezo.

Ahí está el detalle (1940), de Juan Bustillo Oro.

La diosa arrodillada (1947), de Roberto Gavaldón.

Dos tipos de cuidado (1953), de Ismael Rodríguez.

La leyenda de la Nahuala (2007), de Ricardo Arnaiz.

Nómadas (2019) de Emiliano Ruprah.

¿Qué les pasó a las abejas? (2019), de Adriana Otero Robin Canul.

Ya no estoy aquí (2019), de Fernando Frías.

En el hoyo (2006), de Juan Carlos Rulfo.

Poetas campesinos (1979), de Nicols Echevarría.

Mamá (2022), de Xun Sero.

La raya (2024), de Yolanda Cruz.

Corazón de mezquite (2019) de Ana Laura Calderón.

La fórmula del Doctor Funes (2015) de Pepe Buil.

Danzón (1991) de María Novaro.

Rabioso sol, rabioso cielo (2009) de Julián Hernández.

Carmín tropical (2014) de Rigoberto Perezcano.

Kenya (2022) de Gisela Delgadillo.

Canoa de (1976) Felipe Cazals.

La mujer murciélago (1968) de René Cardona.

Resurrección (2016) de Eugenio Polgovsky.

¿Cuánto cuesta la función en la Cineteca Nacional Chapultepec?

La entrada a la Cineteca Nacional Chapultepec es gratis; si quieres consultar un título en particular u horario de proyección, entra al enlace imcine.gob.mx.

¿Cuál es el horario de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec?

Para que organices tu visita, la nueva cineteca abre de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

Dirección: Avenida Vasco de Quiroga 1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, Campo Militar 1F, CDMX.

Si vas en auto particular, el acceso es por Avenida Vasco de Quiroga y el ingreso al espacio es por calle Bandera (a un costado de la estación Vasco de Quiroga del Cablebús).

Para llegar en Cablebús se sugiere, primero, salir de la estación Constituyentes de la línea 7 del Metro. Aquí se encuentra la estación “Los Pinos”; calcula 3 paradas hasta llegar a “Cineteca Chapultepec / Bodega de arte”. Tu destino final está a 10 minutos siguiendo las señalizaciones.

