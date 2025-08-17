¡Sumérgete en las profundidades del mar sin salir de la Ciudad de México! La capital cuenta con 2 acuarios perfectos para visitar este verano en familia, en pareja, con amigos y hasta en solitario.

El acuario Inbursa ofrece una experiencia más estructurada para tu visita. Foto: Pexels

¿Cuánto cuesta la entrada al acuario Inbursa este 2025?

El acuario Inbursa es un clásico sobre el mundo submarino en CDMX. Su propuesta se centra en un recorrido estructurado que inicia en el ecosistema de los ríos y termina en el fondo del mar.

Aquí te esperan más de 14 mil ejemplares de 350 especies marinas, entre las que destacan tiburones, medusas, peces payaso, rayas, pingüinos, ajolotes y cocodrilos.

El costo de entrada y de otras experiencias para tu visita son:

Boleto general: $330

Interacción con pingüinos: desde $649 comprando en línea y con anticipación; el precio regular es de $979

Shark Pass (acceso prioritario): $420 en línea, y en taquilla, $460

Experiencia con pingüinos y tiburones: $899

Paquete con Turibus (incluye Acuario Inbursa y espacio interactivo): $538

Descuento con credencial INAPAM y para personas con discapacidad: $250

Dónde está: Acuario Inbursa se encuentra en Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra 386, colonia Granada, dentro de la zona de Plaza Carso.

Horarios: abre de lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

El acuario Michin tiene más espacios para que los peques del hogar corran y aprendan. Foto: Acuario Michín

¿Cuánto cuesta la entrada al acuario Michin este 2025?

El acuario Michin es el más grande de Latinoamérica. Cuenta con diferentes espacios para aprender, jugar y convivir con especies.

Tu recorrido abarca varios pabellones: Mar Abierto (tiburones, peces y rayas), Bosque (lémures), Selva (serpientes), Arrecife (dedicado a una escultura prehispánica), Ríos y Lagos (con capibaras), Laboratorio Michin, Manglar (flamencos y otras aves) y Archipiélago (caballitos de mar y medusas).

La entrada general tiene un costo de $359 por persona. Pero este verano cuentan con promociones especiales, por ejemplo:

Entrada en $99 para el ingreso de 8:00 a 8:59.

Entrada en $249 para el ingreso de 9:00 a 9:59.

Entrada en $149 para el ingreso de 18:00 a 18:59.

Ubicación: el acuario se encuentra en el centro comercial Parque Tepeyac, en Calzada San Juan de Aragón 399, colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero.

Horarios: abre lunes, martes, miércoles y domingo de 8:00 a 22:00; mientras que jueves, viernes y sábado cierra a las 23:00.

No hay venta en línea para entrar el mismo día.

Descubre estos acuarios de la CDMX de la mano de expertos. Foto: Pexels

Si quieres un plan contemplativo, el acuario Inbursa puede darte una experiencia clásica, estructurada y con especies marinas en ambientes controlados.

Pero si tu visita es con peques hiperactivos, el acuario Michin puede darles horas y horas de exploración porque se trata de un parque interactivo. ¿Ya sabes a cuál ir?

