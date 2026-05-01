La creadora de contenido surcoreana Sujin Kim, mejor conocida en redes sociales como Chingu amiga se volvió tendencia este viernes 1 de mayo al anunciar su compromiso con su pareja, el mexicano Rodrigo Vázquez

La admiración por la cultura mexicana que conquistó el corazón de los usuarios en redes sociales, logró que la influencer saltara a la fama en TikTok durante el año 2020, al compartir los choques culturales al llegar a este país.

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Chingu Amiga responde a rumores sobre no pagar impuestos en México. Foto: Redes sociales

Chingu amiga anuncia su compromiso con épico video

Por medio de Instagram y su canal de YouTube con más de 15 millones de suscriptores, la creadora de contenido compartió el video de su pedida de mano al estilo oaxaqueño.

Para ocultar la sorpresa, su equipo la hizo creer que tendría una entrevista sobre las tradiciones y costos de una boda en Oaxaca , donde visitaría una hacienda donde suelen hacerse estas ceremonias. Sin embargo, al salir al jardín su novio la estaba esperando con un tierno discurso y un anillo.

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la influencer anunció su compromiso. Foto: Redes Sociales

La reacción de Chingu amiga ante este romántico momento, no decepcionó a sus fans, pues la emoción la hizo gritar y correr en círculo, incluso una sandalia se salió de su pie, provocando miles de risas.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la pedida de mano, fueron los elementos tradicionales que hubo, pues al ritmo de banda un grupo de bailarines y monos de calenda aguardaban en el lugar, además de una ofrenda de pan, chocolate, mezcal y un guajolote.

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