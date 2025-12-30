Lo retro sigue impactando en el cine y en 2025, prácticamente una de cada 10 películas que llegaron a la pantalla grande, fueron relanzamientos de títulos que originalmente se estrenaron entre 1960 y el 2024.

Esto sigue la tendencia que se dio a raíz de la pandemia de Covid-19, cuando las cadenas exhibidoras buscando atraer al público, echaron mano de películas exitosas de antaño para dar a los asistentes la experiencia de volverlo a vivir.

En el año que está por terminar “Interestelar”, de Christopher Nolan y estrenada en 2014, pisó con fuerza al contabilizar 1.1 millones de asistentes.

Esto la colocó en el sitio 33 de todo el año (donde hubo más de 600 estrenos) , de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Llegó en el momento en el que la gente se cuestiona la existencia de universos paralelos y en el que el cine lo ha retomado en los últimos años sobre todo en las sagas de superhéroes.

Después de ella, “La venganza de los Sith”, del universo Star Wars, se colocó como el relanzamiento más visto con medio millón de boletos comprados, dejando en tercer puesto a “Toy story” en su 30 aniversario, que registró más de 360 mil admisiones.

El título más añejo en ser presentado a las nuevas generaciones fue “Rocco y sus hermanos” de 1960 y protagonizada por la estrella francesa Alain Delon, que fue vista por 2 mil 100 personas en su nueva apertura.

“La novicia rebelde”, que en 1965 obtuvo el Oscar como Mejor Película, rindió buenas cuentas al contabilizar 9 mil admisiones, mientras que “El resplandor”, con Jack Nicholson, (1980) contabilizó mil 500 butacas ocupadas, lo que parecería poco, pero sería llenar siete salas promedio de poco más de 200 personas.

“El Grinch”, filme clásico navideño que puede ser visto prácticamente en todas las plataformas streaming, demostró que tiene aún candor en la pantalla y fue vista por 19 mil personas, rebasando a otras como “El conjuro 2”, “Scream”, “Seven” y “Gasparín”.

Harry Potter volvió a la pantalla con su saga que en total registró unos 300 mil boletos, siendo la parte de "El cáliz de Fuego" la más vista con 84 mil de ellos.

Con menos de mil asistentes estuvieron “Robocop” y “Rebeldes sin causa”, tomando en cuenta que son películas con un máximo de tres funciones en pantalla.

El cine mexicano no se quedó atrás

“Amores perros”, en su 25 aniversario, fue el título nacional más visto, pues arribó a salas y contabilizó 92 mil entradas compradas en taquilla, cifra que lo coloca en la posición 158 del año.

Esto la pone por arriba de títulos como “Estación fantasma”, “Bambi, una aventura en el bosque” y “Dragon Ball Daima”.

“Turno nocturno”, basada en la leyenda de la planchada, enfermera que se aparece en hospitales, obtuvo 24 mil asientos ocupadas; “Guten tag Ramon”, en su décimo aniversario, que contabilizó 5 mil, cifra similar a la de “El callejón de los milagros”, protagonizada por Salma Hayek.

