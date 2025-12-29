Nueva York.— Hollywood cerró un año turbulento con grandes ventas de entradas para Avatar: Fire and ash y con un éxito de taquilla para Timothée Chalamet con Marty Supreme durante un ajetreado fin de semana en los cines.

Como se esperaba, el último viaje de James Cameron a Pandora dominó las taquillas, recaudando 88 millones de dólares durante cuatro días, entre Navidad y el domingo, y 64 millones de dólares el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas ayer.

Aunque Fire and ash se estrenó con menos fuerza a nivel nacional que su predecesor de 2022, Avatar: the way of water, se mantuvo mejor en su segundo fin de semana. Cayó sólo 28%, mientras que Way of water cayó 53%.

En dos semanas, Fuego y Cenizas ha acumulado 217.7 millones de dólares en América del Norte. La película ha recaudando 542.7 millones de dólares en el extranjero.

El reto de Cameron

Para alcanzar los niveles de captación de taquilla de las películas anteriores, Fire and Ash necesitará mantener el atractivo durante el Año Nuevo y principios de enero.

Si lo logra, Avatar podría convertirse en la primera franquicia en la historia con tres películas, de 2 mil millones de dólares.

Pero gran parte del éxito en los cines durante Navidad y el fin de semana perteneció a la película Marty Supreme, el lanzamiento de mayor presupuesto de A24.

El drama de tenis de mesa ambientado en la década de 1950 de Josh Safdie recaudó 27,1 millones de dólares durante el fin de semana de cuatro días, un éxito rotundo para el estudio independiente.

Chalamet hizo grandes esfuerzos para promocionar el aclamado estreno, incluyendo aparecer en la cima del Sphere en Las Vegas.

La fuerte apertura demostró que la estrella de 30 años tiene un poder de atracción más allá de la mayoría de sus contemporáneos.

La película de Safdie tuvo un costo de alrededor de 70 millones de dólares.

Los tres mayores éxitos de taquilla de Hollywood fueron todos clasificados como PG: Zootopia 2 (mil 420 mdd a nivel mundial), Lilo & Stitch (mil 40 mdd) y Una película de Minecraft (958,2 mdd).