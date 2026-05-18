La fotógrafa Loreto Villarreal (Monterrey, 1976) busca mostrar una cara distinta de Nuevo León, más allá de la industria, al retratar a los oficios urbanos de Monterrey y presentarlos en la exposición El oficio como forma, que inauguró este fin de semana en la Leica Gallery.

Villarreal, quien ha exhibido en recintos como el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) y en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF), exhibe fotografías que ha realizado con cámara digital y análoga a las personas que dan rostro a oficios y trabajos en Monterrey, como cocineros, luchadores, boleadores de zapatos, globeros y algodoneros.

Sobre cómo va eligiendo a los protagonistas de sus fotografías, Loreto Villarreal explica que retrata aquellos que captaron su atención en la calle: “de repente me detiene, luego regreso, los conozco, es un diálogo. Después me pongo de acuerdo con ellos y regreso al día siguiente y me los llevo al estudio. O de repente es casi de bomberazo y hago en el momento todo el ejercicio”.

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Las obras provienen de tres series: “Rasgos comunes”, “Helicoidal" y "Oficios". Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La fotógrafa ha cargado con un estudio portátil para hacer los retratos en las calles, ejercicio que llama performance y que piensa replicarlo en la Ciudad de México en los próximos meses.

“Lo más preciado que tenemos es la gente, esto es la igualdad y dignidad del oficio, seas quien seas, famoso como futbolistas o no, es tan digno hacer el oficio hora tras hora. (Esto representa) que más allá de la industria, las montañas y los edificios, Nuevo León es su gente”, dice la artista.

Se exhiben en total 31 fotografías pertenecientes a tres series que ha trabajado de forma simultánea: “Rasgos comunes”, “Helicoidal” y “Oficios”.

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De acuerdo con las características de los proyectos, Villarreal intercambia entre cámara digital y análoga, lo que dice es un reto porque cada vez que retoma la análoga debe “regresar” a sus apuntes. “Con los años tan involucrada con el digital, al momento que regreso, cometo demasiados errores porque se tiene que pensar diferente”, explica la fotógrafa con 26 años de experiencia.

La fotógrafa carga con un estudio portátil para hacer los retratos en las calles de Monterrey. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Leica Gallery se encuentra en el primer piso de la tienda de esta marca de cámaras fotográficas ubicada en Masaryk 422-B. Manuel Hernández Márquez, gerente de la galería, explica que el acceso es libre y que las exposiciones en este espacio, que cambian cada dos meses, están enfocadas en exhibir el talento fotográfico de México y América Latina.

La muestra curada por César González-Aguirre, experto en fotografía moderna y contemporánea, se puede visitar de lunes a sábado, de 11 a 19 horas, y los domingos de 12 a 17 horas.

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