Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, buscará la candidatura de Morena para competir en 2027 —por segunda vez— por la gubernatura de Sonora.

Recuerda que hace 11 años contendió sin posibilidades, pero en esta ocasión las condiciones son diferentes porque Morena gobierna la entidad y ahora él lleva cinco años como alcalde de Cajeme.

“He manifestado mi intención de participar, en su momento, para ser candidato para la gubernatura por parte de Morena en el estado. Si soy candidato, sin duda, Morena va a ganar el próximo año en Sonora, para que la Cuarta Transformación siga en el estado”, dice y agrega que sólo espera “a que llegue el momento adecuado”.

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¿Cuál es la diferencia con la elección de 2015?

—En aquel tiempo nadie quería ser [candidato] porque sabíamos que no había condiciones para ganar. En aquel tiempo a mí se me pidió, de parte de Andrés Manuel [López Obrador], que fuera el candidato para garantizar la votación mínima necesaria, de modo que el partido no perdiera en el estado su registro. Y esa fue mi tarea y lo logré.

Para el próximo año lo veo diferente, totalmente. Ahorita casi 70% de la gente desea que continúe el mismo partido que gobierna Sonora. Entonces, eso es muy positivo, la gente quiere que continúe la Cuarta Transformación en nuestro estado.

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Es alcalde de Cajeme desde 2021, ¿cómo encontró el municipio?

—Encontramos en un mal estado nuestro municipio. Hemos recuperado gran parte de las vialidades, hasta ahorita hemos rehabilitado con pavimentación, reencarpeteo, el bacheo, 220 kilómetros, prácticamente de Obregón a Hermosillo.

Encontramos a oscuras 65%. Había un contrato millonario por 400 millones de pesos por la venta y mantenimiento de lámparas LED, de las cuales 18 mil estaban apagadas. Cancelamos el contrato e incrementamos a 40 mil lámparas LED con mantenimiento, y por la mitad de lo que se pagaba, y hoy tenemos una cobertura lumínica de 95%.

Cuando llegamos estaba desbordada la violencia. Al momento hemos reducido casi 50% del homicidio, y en todos los demás delitos de alto impacto, estamos por debajo de la media nacional.

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Hemos logrado recuperar nuestra policía municipal, incrementamos el sueldo sustancialmente, es de las mejores pagadas del estado… y hemos impulsado programas de atención a las causas, deportes, educación, empleo, salud.

¿Repuntó la inseguridad en Cajeme por el conflicto interno del Cártel de Sinaloa?

—Sí, hubo un rebote el año pasado, que nunca llegó a tener los niveles que tuvimos en 2021, pero sí fue un rebote, pero ya recuperamos de nueva cuenta el control y seguimos avanzando en el mejoramiento de la seguridad y en la disminución de la violencia.

¿Tiene proyectos pendientes?

—Tengo muchos en curso, sigo trabajando con la rehabilitación y mejoramiento del alcantarillado, del agua potable. Cajeme cuenta con uno de los cinco mejores servicios del país, agua de muy buena calidad, agua las 24 horas del día, los siete días de la semana, y en gran parte tiene que ver con las obras que hemos ido realizando.

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Estamos construyendo un auditorio al aire libre. Mejores proyectos en proceso, la renovación del centro histórico de Obregón. Se está construyendo un nuevo parque industrial, se han instalado tres o cuatro nuevas empresas, una de ellas es una empresa coreana que ha generado 3 mil nuevos empleos.

Hace unos días se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿pidió apoyo para algún proyecto?

—Hay varios proyectos que están impulsándose por parte del gobierno federal en nuestro municipio, construcción de una unidad deportiva, plazas multifuncionales, senderos seguros. Lo que ella hace es ratificarme su apoyo, a nuestro municipio. La conozco bien a la Presidenta, hay una relación de amistad con ella.