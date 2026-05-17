Hermosillo, Sonora. - Un hombre que denunció haber sido víctima de un supuesto robo con violencia en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino terminó confesando que todo se trató de un “autorobo” para justificar la desaparición de 227 mil pesos y evitar problemas derivados de una deuda económica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que Adrián Emilio “N” fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de números de emergencia, luego de que inventara un asalto y movilizara a corporaciones de seguridad en la capital sonorense.

De acuerdo con la investigación, el imputado llamó al número de emergencias 911 para reportar que dos hombres armados con cuchillos lo habían interceptado mientras circulaba sobre la Carretera Estatal 100, a la altura de la colonia La Montaña, despojándolo de 227 mil pesos en efectivo.

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El denunciante aseguró inicialmente que los supuestos agresores abordaron una camioneta Dodge Durango roja y cometieron el atraco; sin embargo, durante la intervención de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), cayó en contradicciones y mostró una actitud nerviosa que levantó sospechas entre los agentes.

Tras ser cuestionado, Adrián Emilio “N” terminó admitiendo que el robo nunca ocurrió y que había inventado la historia para “salvarse” de una deuda con un conocido.

También reconoció que la camioneta involucrada no era de su propiedad.

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El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público la noche del pasado 13 de mayo, integrándose posteriormente la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y determinó vincularlo a proceso.

Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada por considerar que existía riesgo para la comunidad, la defensa argumentó arraigo y estabilidad del imputado, por lo que el órgano jurisdiccional determinó que enfrentará el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

La FGJE reiteró que realizar reportes falsos al sistema de emergencias afecta la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y puede poner en riesgo la atención de situaciones reales que comprometan la integridad de la población.

dmrr