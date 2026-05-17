Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya (Morena), afirmó durante el programa dominical Diálogos con Américo que la entidad ha reducido su deuda pública mediante disciplina financiera y administración ordenada, lo que ha permitido fortalecer la confianza crediticia, incrementar inversión en infraestructura y posicionar al estado como un nodo logístico estratégico para el comercio nacional e internacional, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones.

El mandatario sostuvo que la disminución de pasivos, el manejo eficiente de recursos públicos y la supervisión técnica de las finanzas estatales han sido factores que permitieron revertir una tendencia histórica de endeudamiento, al tiempo que se incrementó la inversión en obra pública y proyectos productivos.

Además, señaló que la ubicación geográfica de Tamaulipas y su infraestructura logística fortalecen su papel en el desarrollo nacional, al contar con condiciones que favorecen el comercio, la movilidad y la llegada de capital privado.

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Diversos fueron los temas que expuso, pero en materia financiera expresó que Tamaulipas ha logrado revertir una tendencia histórica al reducir su deuda pública, al tiempo que incrementa la inversión en obra e infraestructura.

Explicó que este resultado es producto de una administración ordenada y supervisada, basada en criterios técnicos y en el uso eficiente de los recursos públicos.

Gobernador de Tamaulipas reporta reducción en deuda pública; prevé impulsar nuevas inversiones. Foto: Especial.

Mejora confianza financiera

La deuda pública del estado ya no crece y que, por el contrario, ha comenzado a disminuir, lo que ha permitido liberar recursos para destinarlos a proyectos productivos y de bienestar, agregó.

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Asimismo reconoció la confianza de los contribuyentes pues, gracias a sus aportaciones, se han potenciado los beneficios sociales y desarrollo de obras.

“El manejo financiero correcto, un menor pago de este servicio de deuda y que se empleen otro tipo de proyectos productivos en nuestra entidad, entonces eso ha hecho que en dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no nos ha marcado desviaciones. Entonces quiere decir que estamos trabajando con una administración eficiente”, aseveró,

También se refirió que la deuda estatal, que se encontraba en alrededor de 16 mil millones de pesos al inicio de su administración, ha registrado una reducción significativa en más de mil 200 millones de pesos.

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Este manejo “responsable ha permitido mejorar condiciones de financiamiento y fortalecer la confianza de bancos y calificadoras internacionales.

Gobernador de Tamaulipas reporta reducción en deuda pública; prevé impulsar nuevas inversiones. Foto: Especial.

“Esto es también una labor de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y de la coordinación con el gobernador del estado y estamos también muy complacidos, porque esto ha hecho que las calificadoras internacionales pues a Tamaulipas la ponderan siempre en una condición de AA o AAA Estable”, especificó.

Mencionó que el equilibrio entre inversión y responsabilidad fiscal ha hecho posible ejecutar más de 21 mil millones de pesos en obra pública en la primera mitad de su administración, con la expectativa de alcanzar cerca de 39 mil millones al cierre del sexenio.

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“Y que estos sean de proyectos sustentables y de desarrollo económico para nuestra entidad y aparte ese buen manejo financiero hace que las instituciones bancarias también nos den buenos intereses, en su momento dado nos han permitido refinanciar la deuda y nos han permitido aportar algún volumen económico a este pago de deuda”, detalló.

Enfatizó que esta condición es muy significativa para que las empresas vean que Tamaulipas es una entidad que se administra correctamente “y eso da confianza para que vengan más inversiones a nuestra entidad” como la que se anunció la semana pasada por parte de la cadena de tiendas Oxxo con más de 300 millones de pesos para abrir 60 nuevas sucursales.

Infraestructura logística posiciona a Tamaulipas para inversiones

Durante la transmisión el gobernador Villarreal Anaya puso énfasis en las ventajas logísticas de Tamaulipas, que lo posicionan como un estado estratégico para el comercio nacional e internacional.

La entidad cuenta con una ubicación privilegiada, al concentrar el mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos con una infraestructura única que incluye 19 cruces fronterizos, tres puertos de altura, cinco aeropuertos internacionales, carreteras, enlaces carreteros y ferrocarril.

dmrr