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San Miguel de Allende, Gto.- Un elemento de la Guardia Nacional fue en la base de la corporación de Cruz de Palmar, en el Municipio de San Miguel de Allende.

El homicidio presuntamente fue perpetrado por un sargento de la corporación que tras atacar a su compañero se dio a la fuga.

El hecho ocurrió la noche de este sábado 16 de mayo, aparentemente cuando la víctima se encontraba en la zona de dormitorios de la corporación, y su superior presupuesto le disparó.

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Los balazos alertaron a otros agentes federales que estaban en el cuartel, quienes se acercaron a la zona de literas para dar auxilio a su colega, pero se percataron que ya había muerto.

La dio inicio a una Carpeta de Investigación, en la que el oficial fallecido fue identificado como Heriberto “N”, quien tenía el nivel de cabo.

En las redes sociales se difundió una fotografía del presunto asesino, en las que se menciona que mató a un cabo y . “ Por si lo toman, está prófugo”.

Las investigaciones para el esclarecimiento del suceso están en curso, informó la fiscalía, en tanto que la Guardia Nacional sigue sin dar un posicionamiento.

dmrr

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