Zacatecas.- Derivado de un operativo realizado en el municipio de Tabasco, se localizaron y desactivaron entre cinco y siete artefactos explosivos artesanales que fueron colocados por un grupo del crimen organizado sobre un tramo carretero, donde se presume se pretendían hacer explotar contra las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a fuentes de seguridad consultadas, este hallazgo se logró, porque en esa zona se mantiene un operativo permanente por parte de las fuerzas de seguridad estatal y federal, pero, las áreas de inteligencia detectaron movimientos del crimen que alertaban de la posible colocación de artefactos explosivos en puntos estratégicos, donde se han desplegado últimamente los patrullajes y reconocimientos de los convoy de policías estatales y militares.

Ante este alertamiento, este sábado se desplegó un fuerte operativo en esa región sur del estado y colindante con el estado de Jalisco, a la altura del municipio de Tabasco, lo que generó el cierre de la circulación de la carretera federal 54 que también conecta con los municipios de Apozol, Huanusco, Jalpa, Juchipila y Moyahua.

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Sobre este hecho, ayer, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad informó que en dicho municipio se realizaba “un operativo coordinado por fuerzas de seguridad, encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras la localización preliminar de probables artefactos explosivos”.

La carretera estuvo cerrada por varias horas, debido a los protocolos de seguridad para los automovilistas y la población en general. Por la tarde, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó que ya se había reestablecido la circulación, pero mencionó que se mantenía un reforzamiento del operativo en esa zona, por ello, exhortó a la población a seguir circulando con precaución.

Las fuentes de seguridad informaron a EL UNIVERSAL que sí se encontró un punto sobre un tramo carretero que había una serie de explosivos colocados a una distancia específica entre uno y otro, se estima que fueron cerca de cinco y siete artefactos que estaban ocultos sobre la maleza, por ello, el lugar fue resguardado por personal especializado del Ejército Mexicano y quedó a cargo de la investigación las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se trata de un delito del fuero federal.

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Se menciona que el resultado final de este operativo será informado este lunes por las autoridades de Seguridad en la conferencia semanal del gobernador David Monreal Ávila.

Relevo militar en Zacatecas

De igual manera, este fin de semana, se realizó la toma de protesta y posesión del cargo al General Brigadier Armando Toscano Yáñez, como nuevo comandante interino de la 11 Zona Militar, quien relevó al General Isaac Bravo López, quien estuvo en Zacatecas por más de un año y ahora fue enviado a tomar las riendas de la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta, Jalisco.

Dentro los últimos cargos el ha desempeñado el general Toscano es que fue comandante de la Guarnición Militar de Cozumel y coordinador estatal de la Guardia Nacional en Jalisco.

El nuevo comandante de la 11 Zona militar es originario de Sonora y dentro de sus hoja de vida se destacó que cuenta con una amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, donde ha desempeñado cargos operativos, administrativos y de coordinación en distintas regiones del país.

dmrr