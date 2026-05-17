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Tamaulipas.- Dos personas sin vida (entre ellas una adolescente) y una herida, fue el saldo del que desconocidos hicieron a un domicilio de Ciudad Victoria.

Sobre los hechos las autoridades han proporcionado muy poca información.

A través de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas se informó que fue recibido un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego, en el Fraccionamiento Lomas Verdes, que se ubica al oriente de la capital.

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Según un escueto comunicado, al arribar al lugar las autoridades visualizaron en el interior de un domicilio a dos personas sin signos vitales.

Los elementos policiales y comenzaron las investigaciones correspondientes.

Aunado a esta información, fuentes policiales señalaron de forma extraoficial que las personas fallecidas eran un adulto y una jovencita de aproximadamente , mientras que una mujer fue trasladada herida a un hospital.

dmrr

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