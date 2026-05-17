Reynosa, Tamaulipas. - Tras un intenso operativo, autoridades de seguridad localizaron en la colonia Buena Vista, la camioneta presuntamente relacionada con el ataque armado contra agentes federales que se confirnó, estaban asignados a la vigilancia del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos estatales y federales detectaron una camioneta azul con placas de Texas que presentaba impactos de arma de fuego.

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Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron armas largas y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados por grupos delictivos para obstaculizar persecuciones.

Fuentes de seguridad señalaron que la unidad asegurada sería una de las camionetas utilizadas por los agresores que atacaron a elementos federales destacados en la vigilancia del Consulado Americano.

La camioneta y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que integran las investigaciones correspondientes.

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