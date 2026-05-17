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Reynosa, Tamaulipas. - Tras un intenso , autoridades de seguridad localizaron en la colonia Buena Vista, la camioneta presuntamente relacionada con el ataque armado contra agentes federales que se confirnó, estaban asignados a la vigilancia del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos estatales y federales detectaron una camioneta azul con placas de Texas que presentaba .

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Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron armas largas y artefactos metálicos conocidos como , utilizados por grupos delictivos para obstaculizar persecuciones.

Fuentes de seguridad señalaron que la unidad asegurada sería una de las camionetas utilizadas por los agresores que atacaron a elementos federales destacados en la vigilancia del Consulado Americano.

La camioneta y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que integran las investigaciones correspondientes.

dmrr/LL

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