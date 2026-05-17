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Pachuca.- Una persona sin vida y tres lesionados, entre ellos una mujer policía, fue el saldo de una balacera registrada luego de un presunto robo a casa habitación en el municipio de Actopan, Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en la comunidad de La Estancia, donde se informó sobre un robo, por lo que agentes de seguridad se trasladaron al lugar y lograron capturar a tres presuntos delincuentes.

Tras la detención, los implicados fueron trasladados a bordo de una patrulla a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, durante el trayecto, uno de los detenidos sacó una pistola calibre 9 milímetros que llevaba oculta entre su ropa.

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El sujeto abrió fuego contra los oficiales dentro de la unidad, por lo que una agente de seguridad identificada con las iniciales K.O.H., de 42 años de edad, resultó lesionada.

Al repeler el ataque, los detenidos resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Actopan, uno de ellos perdió la vida y los otros dos delincuentes permanecen bajo vigilancia policiaca.

LL

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