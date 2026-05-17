Diez integrantes de una familia fueron asesinados a tiros en el interior de un rancho en el municipio Tehuitzingo, asentado en la mixteca poblana.

Fue durante la madrugada de hoy cuando sujetos armados ingresaron a un rancho ubicado en en la comunidad de Texcalapa y asesinaron a hombres, mujeres y niños que se encontraban en el sitio.

Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado confirmó el asesinato de 10 personas, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad.

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Y reportó que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes.

La dependencia expresó su solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos.

Puebla ha venido sufriendo un incremento de hechos de violencia de alto impacto relacionados con la operación de bandas criminales.

Tan sólo en el mes de abril, se reportaron 70 asesinatos, según u n recuento del gobierno federal.

LL