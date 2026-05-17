Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado de presuntamente sostener vínculos con el crimen organizado, rechazó que haya buscado contacto con autoridades extranjeras, después de que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exfuncionarios de Rubén Rocha Moya, se entregaron en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador se refirió a sí mismo como un hombre verídico y de instituciones, que supuestamente ha servido al Estado y a México con rectitud, compromiso y honor:

“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, sostuvo.

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Según Inzunza Cázarez, no contratará abogados para estas acusaciones que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó en su contra; “no hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, indicó.

El senador de Morena reiteró que se ubica actualmente en su tierra, el estado de Sinaloa, de la que dijo sentirse orgulloso alrededor de “gente buena y honesta”.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, garantizó.

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Finalmente, Enrique Inzunza subrayó que su presunta honestidad y verticalidad se encuentran respaldadas por la veracidad de la que calificó como una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad.

El pasado 29 de abril, el legislador guinda, el gobernador Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios sinaloenses más fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pactado con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa a cambio de favores políticos y permanencia en el poder.

Desde ese día, Inzunza Cázarez no se ha aparecido en público y se ha limitado a compartir mensajes a través de sus redes sociales. Según dijo, no acudirá a las sesiones de la Comisión Permanente para que “la derecha” no convierta el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”.

em/LL