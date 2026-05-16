Ariadna Montiel pide firmas contra Maru Campos; dice que marcha en Chihuahua reunió a 20 mil personas

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, presumió la asistencia de 20 mil personas a la “Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional”, la cual partió de la glorieta a Pancho Villa hacia al centro de la capital del estado esta tarde.

“Maru Campos debe responder ante el pueblo y la justicia por poner en riesgo la soberanía de toda la patria. Chihuahua es tierra de dignidad y de un pueblo valiente que no se va a quedar callado”, afirmó.

A través de redes sociales, Montiel publicó una serie de fotografías de asistentes a la manifestación, con pancartas y banderas de México, además de una postal de dirigentes estatales y del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aspectos de la marcha de Morena en Chihuahua. Foto: X @A_MontielR

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“Miles de voces unidas por la paz, la justicia y la defensa de nuestra soberanía”, indicó tras la protesta en contra de la gobernadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Maru Campos, señalada por permitir el ingreso de dos agentes de la CIA a Chihuahua.

“Junto al valiente pueblo de Chihuahua, alzamos la voz contra los gobiernos panistas conservadores que durante años han gobernado con privilegios, corrupción y abandono mientras el pueblo enfrenta violencia, desigualdad e incertidumbre”, dijo.

En otra publicación, la dirigente nacional de Morena aseguró que la entidad vive una crisis de seguridad, es el primer lugar en homicidios y tiene un gobierno alejado de la gente.

Aspectos de la marcha de Morena en Chihuahua. Foto: X @A_MontielR

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“Hoy el pueblo de Chihuahua dejó claro que la patria no se vende ni se traiciona. Exigimos justicia frente a quienes pretendemos entregar nuestra soberanía para servir a intereses ajenos al pueblo. Que lo sepan bien: no lo vamos a permitir. La Transformación se defiende en las calles, en el territorio y junto al pueblo organizado”, expresó.

Por su parte, la senadora con licencia, Andrea Chávez declaró: “¡Bloquearon carreteras, cancelaron el transporte público, inundaron de guerra sucia las calles de Chihuahua, y aún así: ¡FRACASARON! Nuestro pueblo logró la mayor gesta en historia democrática de esta tierra: hoy floreció la Primavera Chihuahuense y ya nadie podrá detenerla”.

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