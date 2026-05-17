Chivas vs Cruz Azul: EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Clausura 2026 – Liga MX

En los próximos 90 minutos, el futbol mexicano conocerá a su primer finalista del Clausura 2026.

Las Chivas y el Cruz Azul se enfrentan sobre la cancha del estadio Jalisco, por un boleto a la disputa por el título de la Liga MX.

Luego de empatar (2-2) en el juego de ida de las semifinales, disputado en el Banorte, el Rebaño sale con la tranquilidad de que la posición en la tabla le da la clasificación.

Además, contará con el incondicional apoyo de la afición rojiblanca en su antigua casa.

Aunque, no puede confiarse de la Máquina, por lo que deberá estar atento para no dejar escapar el boleto en condición de local.

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El equipo celeste sale al inmueble tapatío con la obligación de ganar y de ya no recibir más goles.

En el primer episodio de la eliminatoria, los dirigidos por Joel Huiqui supieron reaccionar a tiempo en dos ocasiones al verse abajo en el marcador.

Carlos Rodríguez empató la primera vez tras la anotación de Santiago Sandoval.

Después, Christian Ebere volvió a igualar luego del tanto de Ángel Sepúlveda.

Por tal motivo, los de La Noria llegan con esa motivación de que evitaron la derrota en su propia casa y supieron reponerse a la adversidad.

Por su su parte, el Rebaño de Gabriel Milito podría tener ese pendiente de que no supo conservar la ventaja en dos ocasiones y permitió que lo alcanzaran en el marcador.

Ahora, el estadio Jalisco será el escenario de este choque entre dos de los grandes del futbol mexicano.

De esta eliminatoria saldrá el primer finalista del Clausura 2026, que se enfrentará al ganador del duelo entre los Pumas y el Pachuca.

Las Chivas y el Cruz Azul vuelven a medir fuerzas en un partido que promete ser más que atractivo

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Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Cruz Azul