Chivas vs Cruz Azul: Horarios y canales para ver EN VIVO la semifinal del Clausura 2026, HOY, sábado 16 de mayo

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Este sábado las Chivas y el Cruz Azul definirán al primer finalista del torneo Clausura 2026 de la , cuando se enfrenten en el partido de vuelta de semifinales en el estadio Jalisco. Después un vibrante empate a 2 goles en la ida, la eliminatoria está abierta para cualquiera de los dos equipos que sueñan con su lugar en la definición por el campeonato.

El Rebaño vuelve al que fue su hogar durante décadas, el estadio Jalisco, y allí deberá llevar la fortaleza que construyó en el estadio Akron este semestre, ya que entre fase regular y Liguilla acumula siete victorias, dos empates y ninguna derrota.

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Además, jugando como local, Chivas anotó 22 goles y apenas recibió tres. Después de 16 años, vuelve a jugar una semifinal en el Coloso de la Calzada Independencia y con el apoyo de su gente, buscan eliminar a la renovada Máquina de Joel Huiqui.

Después de la polémica salida de Nicolás Larcamón del equipo, los cementeros "recuperaron la memoria" de la mano de Huiqui. Llegó en el momento más importante de la temporada y parece haber reconectado a la afición con el equipo. Sin embargo, esta noche solamente le sirve la victoria si desea avanzar a la final.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de las semifinales.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO CHIVAS VS CRUZ AZUL?

  • Día: sábado 16 de mayo
  • Hora: 19:07 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video

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