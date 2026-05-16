Tigres vs Diablos Rojos: Horarios y canales para ver hoy el segundo juego de la Guerra Civil

Los Diablos Rojos del México afrontan este sábado una nueva prueba en la histórica Guerra Civil frente a los Tigres de Quintana Roo, con la misión de asegurar la serie en casa y confirmar la reacción que mostraron en el primer compromiso disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El conjunto escarlata encontró un respiro después de semanas complejas. La victoria de 14-5 sobre la novena bengalí representó mucho más que un resultado positivo para los capitalinos, ya que permitió cortar una seguidilla de seis derrotas y recuperar confianza en medio de un arranque irregular dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La ofensiva de los Pingos respondió en el momento oportuno. Con una producción de 16 imparables y ataques contundentes de seis y cuatro carreras en distintos episodios, los dirigidos por Lorenzo Bundy castigaron al pitcheo rival para regresar al camino del triunfo y darle una alegría a su afición.

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Hasta ahora, Diablos Rojos presume marca de 13 victorias y 12 derrotas, números que lo mantienen en la zona media del standing de la Zona Sur. La distancia respecto al liderato aún luce considerable, pues los Toros de Tijuana dominan la clasificación general con récord de 18-6.

El mal paso de los capitalinos se hizo evidente en sus recientes visitas a Puebla y Tabasco, plazas donde el equipo sufrió barridas consecutivas. Sin embargo, el ambiente de un clásico suele modificar panoramas, y el orgullo deportivo puede marcar diferencia cuando se enfrentan dos franquicias con una rivalidad intensa.

Por el lado de Tigres, la situación tampoco resulta sencilla. La escuadra de Quintana Roo llega al segundo choque de la serie con foja de 11 triunfos y 14 tropiezos, instalada en la parte baja del Sur, apenas por encima de Leones y Piratas.

Para el duelo de esta tarde, los Tigres apuntan a Colton Eastman como pitcher abridor, mientras que Ricardo Pinto aparece como el elegido por los Diablos para subir al montículo y buscar otra victoria.

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¿Cuándo y dónde ver el segundo juego entre Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México?

Día: sábado 16 de mayo

Hora: 16:00 hrs.

Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú

Transmisión: ESPN y Disney+

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