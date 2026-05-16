Juan 'El Güerito de Tepito' hace vibrar la Arena Coliseo y se presenta en México con victoria

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Corría el tiempo del segundo episodio en la Arena Coliseo cuando mandó a la lona, de un golpe al hígado, al colombiano Ivan Aguirre. El del Barrio Bravo celebró, corrió a su esquina con una sonrisa que reflejaba confianza.

Pero no, el de Armenia, Colombia, se levantó, respiró con el conteo del réferi y no se dejó vencer ante los embates de Juan Pérez y un recinto volcado en apoyo al joven peleador mexicano, que venció por decisión unánime para poner su récord profesional 2-0.

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Las tarjetas marcaron 58-55, 59-55 y 58-56 en favor de un capitalino orgulloso por presentarse ante su gente, después de debutar el pasado mes de noviembre en el profesionalismo, muy lejos, en Riad, Arabia Saudita.

En medio de una caótica presentación, rodeado de niños y una fanaticada expectante, salió Juan Pérez vestido como revolucionario y con la bandera de México por lo alto. Prometió guerra y desde su salida ya había enviado un mensaje.

Desde el inicio del pleito el de la Ciudad de México mostró hambre e impuso condiciones con ráfagas de volados al cuerpo, en espera de bajar la guardia colombiana que parecía de inicio inquebrantable.

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Consiguió recompensa en el segundo round, pero eso solamente despertó al sudamericano y ahora sí, la pelea había comenzado. El intercambio de volados levantó de la butaca al público y hasta a José Benavidez, quién veía al más joven de su team desde la primera fila.

Después de un tercero y cuarto round que se complicó para Pérez, el quinto y último sexto asalto volvió a retomar la ventaja. La marcada distancia con su jab y el volado amenazante de derecha controló las acciones.

"Muchas gracias a toda la gente que me apoyó. A la afición que vino a estar conmigo. Estoy muy orgulloso. De Tepito para el mundo", fueron las primeras palabras de El Güerito luego de su victoria en la Arena Coliseo.

Por su parte, José Benavidez no dudó en poner a Juan Pérez como "la futura cara del boxeo de México". Hizo algunas observaciones sobre su combate, pero "destacó su hambre y trabajo. Falta que madure, todavía es un niño, pero tiene todo para triunfar".

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