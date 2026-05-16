Cancerbero forjó su historia inspirado en leyendas

Cancerbero se muestra agradecido por haber transformado su pasión en un sueño cumplido dentro de la lucha libre. Con la experiencia de haber pisado los escenarios más emblemáticos de México, el gladiador recuerda que todo comenzó con la admiración hacia tres figuras que marcaron su infancia.

Hoy, comparte lo especial que resultaron para él las leyendas como el Perro Aguayo, Canek y Villano III, quienes se convirtieron en su inspiración.

“Tengo un hermano mayor que me llevó a la lucha libre, es algo mágico. Recuerdo que me tocó ver a tres gladiadores que admiraba: el Perro Aguayo, por su entrega; Canek, que era imponente y recibía a los extranjeros; y Villano III, de lo mejor que ha existido en la lucha libre. Ellos fueron una inspiración y los responsables de hacerme amar este deporte”, mencionó.

El luchador agregó que con esfuerzo y sacrificio cumplió su deseo de convertirse en profesional: “Es increíble a dónde te puede llevar la dedicación. Si volviera a nacer, sería luchador otra vez”.

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