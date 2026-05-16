Arena México, el sueño cumplido de Cancerbero

Durante 24 años, Cancerbero ha sido una pieza esencial dentro del CMLL, cumpliendo el sueño que lo acompañó desde la infancia.

Con la experiencia forjada en los escenarios más emblemáticos de México, el gladiador reconoce que, pese a ser uno de los más veteranos, sigue sintiéndose especial cada vez que los aficionados valoran su trabajo.

“Por muchos años pensé que la gente no volteaba a verme, pero es único que te reconozcan y quieran verte sobre el ring. En una empresa con tantas figuras, que te prefieran a ti te hace sentir especial y confirmar que todo valió la pena”, compartió.

Cancerbero, quien en múltiples ocasiones ha salido con la mano en alto de La Catedral de la lucha libre, confesó que, a pesar de su larga trayectoria, aún se estremece al caminar por ese escenario majestuoso.

“Entrené muy duro para llegar a la Arena México. Recuerdo que la primera vez que estuve allí y vi el ring sagrado supe que todo había valido la pena. Antes debías debutar en la Arena Coliseo y luego dar el salto. Es increíble que, después de tantos años, todavía camine con nervio por la pasarela”, finalizó.

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